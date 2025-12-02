Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, khởi công xây nhà tặng người dân bị thiệt hại do thiên tai

Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; các UVTV Thành ủy: Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây nhà

Tại TP. Huế, mưa lũ đi qua đã làm cho 5 nhà bị sập hoàn toàn, 9 nhà bị hư hỏng; trong đó tại xã khe Tre có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 7 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Ngoài ra, số hộ dân bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở cần di dời khẩn cấp do đã sạt lở đến nền móng và vườn sản xuất là 91 hộ tại xã Khe Tre.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần: “Thần tốc - Táo bạo - Hiệu quả”; chạy đua với thời gian để mang lại mái ấm an cư cho đồng bào trong mùa mưa bão để bà con kịp đón một cái “Tết đoàn viên” trong ngôi nhà mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Chúng ta không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà chúng ta đang xây dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại nặng do các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn thành phố Huế đi đến thắng lợi, ông Hoàng Hải Minh đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ các mẫu nhà phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương để người dân chủ động lựa chọn; đảm bảo những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch này phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi những hộ dân có nhà bị sập

UBND xã Khe Tre giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân; với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND xã Khe Tre và các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị để tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khảo sát điểm sạt lở tại cầu Leno

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Ngoài sự hỗ trợ của UBND thành phố, rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ làm nhà cho bà con. Sự hỗ trợ của quý vị chính là những viên gạch hồng đắp xây nên “tình đoàn kết quân dân, nghĩa đồng bào ruột thịt”.

Bà con được nhận hỗ trợ xây nhà đợt này là các hộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ đất đai, nhà cửa và tài sản, mong bà con cùng phối hợp với chính quyền, đơn vị thi công để công trình sớm hoàn thành. Có an cư mới lạc nghiệp, tôi tin rằng ngôi nhà mới trên vị trí mới sẽ là động lực để bà con vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, động viên lực lượng quân đội tham gia giúp dân

Ngay sau lễ khởi công xây nhà, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và đoàn công tác đã thị sát một số điểm sạt lở, hư hỏng nặng trên địa bàn xã Khe Tre.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chỉ đạo UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với chính quyền xã Khe Tre khảo sát, đánh giá hiện trạng các khu vực sạt lở, các công trình bị hư hỏng, việc thay đổi dòng chảy của các con suối để có giải pháp tối ưu, nhanh chóng khắc phục, đưa các hoạt động của người dân trở lại trạng thái bình thường.

Trước mắt, nhanh chóng bố trí nguồn lực gia cố lại 2 cầu Leno và cầu Đa Phú (đang bị sạt lở nặng gây chia cắt) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Khe Tre. Về lâu dài, cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý sửa chữa các cầu này để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Lãnh đạo thành phố và địa phương cùng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Hữu Phúc

Cùng thời điểm, UBND TP. Huế tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị hư hỏng, sup đổ do thiên tai tại xã Lộc An. Tham dự có các ông, bà: Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế.

Trong đợt này, tại xã Lộc An, ngoài 2 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà, còn có 1 gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh ba vấn đề cốt lõi để “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua đi đến thắng lợi. Đó là về tinh thần thực hiện thần tốc, làm ngày làm đêm, làm việc có trọng tâm trọng điểm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.

Các lực lượng phối hợp, hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở xã Lộc An. Ảnh: Hữu Phúc

Về chất lượng công trình: Nhanh nhưng phải chắc. TP. Huế là vùng chịu nhiều thiên tai, mưa bão, lũ lụt hàng năm. Những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch này phải đảm bảo "3 cứng", phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến. Về sự minh bạch, việc rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng phải công khai, minh bạch, đúng người, đúng hoàn cảnh. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách nhân văn này.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng đề nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị thi công, UBND xã Lộc An huy động tổng lực các nguồn lực theo phương châm “ai có gì giúp đó, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy”, tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Sự hỗ trợ của quý vị chính là những viên gạch hồng đắp xây nên “tình đoàn kết quân dân, nghĩa đồng bào ruột thịt”.

Lực lượng quân đội về cơ sở giúp dân dựng lại nhà và làm công tác dân vận

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã xuất quân tham gia thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra kết hợp thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 6-31/12/2025, 70 cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS thành phố sẽ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc giúp Nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn; tham gia cùng địa phương xây dựng, sửa chữa một số công trình dân sinh; công trình sinh hoạt công cộng trên địa bàn xã Khe Tre. Đồng thời thực hiện một số công trình, phần việc, thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Qua đó, thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang trong hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.