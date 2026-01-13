Nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị

Năm 2025, LHCTCHN thành phố đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương.

Đáng chú ý, Liên hiệp và các Hội thành viên đã phối hợp đón tiếp 23 đoàn khách quốc tế, tổ chức 18 hoạt động giao lưu, hòa bình, hữu nghị; duy trì và mở rộng quan hệ với nhiều đối tác. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả tích cực với tổng giá trị giải ngân hơn 24 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển bền vững. Hoạt động vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, huy động trên 10 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị LHCTCHN thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại Nhân dân theo hướng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tham mưu, thông tin đối ngoại, vận động viện trợ và kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.