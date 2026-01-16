  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 17/01/2026 12:01

Phú Lộc tiên phong thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng”

HNN.VN - Sau thời gian chuẩn bị, sáng 17/1, UBND xã Phú Lộc bắt đầu triển khai thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng”. Đây là lần đầu tiên, xã Phú Lộc thực hiện chiến dịch mới, nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các hồ sơ tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Cần những cây cầu tránh lũ trái mùaTháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục đất ở cho người dânPhú Lộc có 9/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra

 Lãnh đạo UBND xã và tổ công tác hướng dẫn người dân về thủ tục liên quan đến đất đai

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, để thực hiện chiến dịch này, UBND xã đã thành lập các tổ công tác thực hiện “Thứ Bảy hồng” trên địa bàn xã. Các tổ công tác về thôn, tổ chức làm việc trực tiếp với người dân, tư vấn cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai. Hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các bước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải thích, chỉ dẫn cụ thể về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến đất đai. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thông báo lịch làm việc tại các thôn trên địa bàn xã vào các ngày thứ Bảy hàng tuần.

Mục đích của chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” được thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không có thời gian giao dịch trong giờ hành chính.

Thông qua chiến dịch, các bộ phận chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các hồ sơ tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn xã Phú Lộc, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở. “TP. Huế đã có những phong trào rất ý nghĩa, đặc biệt là ngày Chủ nhật xanh. Việc thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng” cũng mong muốn có thể tháo gỡ những khó khăn, giải quyết thủ tục đất đai để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Hiệp chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại thôn 9, xã Phú Lộc cho biết, năm 1999, do sinh sống ở khu vực ngoài Quốc lộ 1 thường xuyên bị ngập lụt, gia đình chị đã chuyển về nơi ở hiện nay để khai hoang đất làm nhà ở. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải đi làm thuê nên nhiều năm qua chị chưa có điều kiện hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ.

“Lâu nay, tôi mong muốn sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Nhờ thông tin được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xe tuyên truyền lưu động, tôi mạnh dạn đến nhà văn hóa thôn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tôi rất mừng khi địa phương thực hiện chiến dịch này”, chị Hà chia sẻ.

PHÚC HIẾU
 Từ khóa:
thủ tục đất đaithứ Bảy hồngchiến dịchxã Phú Lộcgiải quyết
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Chiến dịch Quang Trung” đã thắng lợi giòn giã

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung. Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

“Chiến dịch Quang Trung” đã thắng lợi giòn giã
“Chiến dịch Quang Trung” tại Huế về đích sớm

Sáng 10/1, UBND thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 3 căn nhà tại xã Khe Tre, đồng thời ghi nhận hoàn thành xây dựng 5 căn nhà xây mới, sửa chữa 40 nhà, đạt tỷ lệ 100% cho các hộ dân trên địa bàn TP. Huế. Qua đó chính thức khép lại “Chiến dịch Quang Trung” - chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thành phố.

“Chiến dịch Quang Trung” tại Huế về đích sớm
Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục đất ở cho người dân

Từ những thuận lợi trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng sự chủ động, quyết liệt của địa phương, xã Phú Lộc đang chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, nhà ở, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục đất ở cho người dân
“Chiến dịch Quang Trung” phải hoàn thành đúng mục tiêu

Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến đôn đốc việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

“Chiến dịch Quang Trung” phải hoàn thành đúng mục tiêu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top