Phú Lộc tiên phong thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng”

Lãnh đạo UBND xã và tổ công tác hướng dẫn người dân về thủ tục liên quan đến đất đai

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, để thực hiện chiến dịch này, UBND xã đã thành lập các tổ công tác thực hiện “Thứ Bảy hồng” trên địa bàn xã. Các tổ công tác về thôn, tổ chức làm việc trực tiếp với người dân, tư vấn cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai. Hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các bước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải thích, chỉ dẫn cụ thể về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến đất đai. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thông báo lịch làm việc tại các thôn trên địa bàn xã vào các ngày thứ Bảy hàng tuần.

Mục đích của chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” được thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không có thời gian giao dịch trong giờ hành chính.

Thông qua chiến dịch, các bộ phận chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các hồ sơ tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn xã Phú Lộc, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở. “TP. Huế đã có những phong trào rất ý nghĩa, đặc biệt là ngày Chủ nhật xanh. Việc thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng” cũng mong muốn có thể tháo gỡ những khó khăn, giải quyết thủ tục đất đai để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Hiệp chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại thôn 9, xã Phú Lộc cho biết, năm 1999, do sinh sống ở khu vực ngoài Quốc lộ 1 thường xuyên bị ngập lụt, gia đình chị đã chuyển về nơi ở hiện nay để khai hoang đất làm nhà ở. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải đi làm thuê nên nhiều năm qua chị chưa có điều kiện hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ.

“Lâu nay, tôi mong muốn sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Nhờ thông tin được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xe tuyên truyền lưu động, tôi mạnh dạn đến nhà văn hóa thôn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tôi rất mừng khi địa phương thực hiện chiến dịch này”, chị Hà chia sẻ.