Nâng cao hiệu quả thanh tra, phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa đến Thanh tra thành phố

Năm 2025, Thanh tra thành phố đã triển khai hiệu quả công tác thanh tra hành chính, qua đó phát hiện nhiều sai phạm với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi hơn 32,8 tỷ đồng, đồng thời tham mưu UBND thành phố nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, nhất là việc rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người. Thanh tra thành phố đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra thành phố trong bối cảnh năm 2025 có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà ngành Thanh tra phải đối mặt, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án của Trung ương, tiếp nhận đội ngũ công chức từ các đơn vị về công tác trong môi trường mới. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, Thanh tra thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với ngành Thanh tra trong bối cảnh thành phố trực thuộc Trung ương, thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng sôi động. Theo đó, Thanh tra thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, tập trung bám sát sự chỉ đạo của UBND thành phố và định hướng của Thanh tra Chính phủ; triển khai thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Thanh tra thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, chú trọng thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ công chức thanh tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.