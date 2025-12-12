Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà cho hộ dân vùng thiên tai

Công an TP. Huế đặt mục tiêu hoàn thành, khánh thành và bàn giao các căn nhà trước ngày 31/1/2026. Ảnh: T.H

Được biết, tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 300 triệu đồng được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng công an đối với người dân vùng khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Việc triển khai xây dựng nhà ở được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” của Công an TP. Huế: “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đều nêu cao tinh thần thần tốc, quyết liệt và kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng, không để người dân phải tiếp tục sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Công an TP. Huế đặt mục tiêu hoàn thành, khánh thành và bàn giao các căn nhà trước ngày 31/1/2026 để bà con có thể ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong ngôi nhà mới khang trang, an toàn.

“Chiến dịch Quang Trung” đang tiếp tục được triển khai đồng loạt trên địa bàn với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Hoạt động không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống thiên tai và hỗ trợ tái thiết sau thiên tai.