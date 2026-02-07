Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đón tết Bính Ngọ 2026

Phường Kim Long trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia chương trình

Tham dự chương trình có UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và du khách.

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2 (tức ngày 20 và 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), chương trình “Tết Kim Long - Nơi truyền thống tỏa sáng” với nhiều hoạt động phong phú, đậm sắc màu văn hóa Huế. Không gian Tết xưa được phục dựng sinh động, cùng những hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp trước thềm năm mới, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các khu dân cư.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long Lê Văn Thìn cho biết, Kim Long là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa, nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống quý báu. Việc tổ chức chương trình nhằm tạo không gian vui xuân lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như hội thi làm mứt truyền thống, hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét với chủ đề “Hương vị ngày Tết”, thu hút sự tham gia của 17 đội đến từ 38 tổ dân phố. Bên cạnh đó là không gian trưng bày sản vật Kim Long, các sản phẩm thủ công truyền thống, khu trải nghiệm nghề, không gian ẩm thực Huế và khu trưng bày cây cảnh, bonsai. Các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật “Sắc xuân quê hương” góp phần mang đến bầu không khí rộn ràng, đậm chất Tết cổ truyền. Ngoài ra, nghi lễ dâng tiến mứt, bánh tại các đình làng Kim Long, Xuân Hòa và Vạn Xuân cũng được tổ chức trang trọng.

Tối cùng ngày, tại không gian phố cổ Bao Vinh, UBND phường Hóa Châu tổ chức khai mạc Lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - cộng đồng diễn ra từ ngày 7 đến 15/2/2026 (tức từ ngày 20 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động gắn với đời sống Tết truyền thống như không gian Tết xưa, hội thi “Mang Tết về nhà”, trình diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực Huế và các chương trình văn nghệ cộng đồng, tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày giáp Tết.

Hội thi gói bánh chưng tại chương trình "Hóa Châu ngày Tết"

Cùng với các hoạt động văn hóa, lễ hội còn có chương trình “Tết nghĩa tình Hóa Châu”, hội thi gói bánh chưng, làm mứt gừng, bánh thuẫn và trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong dịp Tết cổ truyền.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tại các nhà rường dọc tuyến phố cổ Bao Vinh, chương trình quảng diễn nghề truyền thống được triển khai với các hoạt động như làm ông Táo, in mộc bản, viết thư pháp, xăm hường, mây tre đan, tò he, bồi tòi…, giúp người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm không khí lao động thủ công gắn với đời sống Tết xưa.

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phố cổ Bao Vinh; đồng thời từng bước hình thành không gian văn hóa - du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” năm 2026 không chỉ là ngày hội của Nhân dân địa phương mà còn là dịp để du khách cảm nhận rõ hơn không khí Tết xưa, nét đẹp văn hóa và tình người ấm áp của vùng đất Hóa Châu.

Trước đó, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường An Cựu phối hợp tổ chức chương trình “An Cựu - Hương sắc Tết”, thu hút đông đảo người dân, cán bộ và học sinh trên địa bàn tham gia.

Với chủ đề “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”, chương trình diễn ra trong hai ngày 7 - 8/2 (tức 20 - 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), mang đến không gian sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc, tái hiện sinh động những phong tục, nét đẹp Tết cổ truyền của người dân Huế.

Các đội thi làm mứt tại chương trình "Hương sắc Tết" phường An Cựu

Điểm nhấn của chương trình là các phần thi gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt gừng, mứt dừa và bánh thuẫn với sự tham gia của 14 đội đến từ 10 cụm thi đua thuộc 38 tổ dân phố, khối trường học và các cơ quan trên địa bàn phường. Cùng với đó là không gian ẩm thực Huế, giới thiệu nhiều món ăn truyền thống quen thuộc trong ngày Tết.

Song song các hoạt động thi tài, chương trình còn tổ chức không gian trình diễn, trưng bày đặc sản Tết gắn với thế mạnh địa phương, khu trò chơi dân gian và không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động như viết thư pháp, làm thiệp xuân, lồng đèn, bánh trái cây, trưng bày mâm cỗ giao thừa. Không khí lễ hội thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ, vũ điệu trẻ trung trong chương trình “Đêm hội sắc Xuân”.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa, chương trình “An Cựu - Hương sắc Tết” còn lan tỏa tinh thần nhân ái, hướng về cội nguồn. Những sản phẩm bánh chưng, bánh tét, mứt và bánh Huế được làm tại chương trình sẽ được dâng lên các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng trên địa bàn, đồng thời trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ.

Cũng trong sáng nay, phường Kim Trà cũng khai mạc chương trình “Chào xuân Bính Ngọ 2026”. Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quảng diễn bánh Pháp lam tại chương trình "Chào xuân Bính Ngọ" phường Kim Trà

Diễn ra trong hai ngày 7 - 8/2, “Chào xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, kết nối hài hòa giữa yếu tố văn hóa truyền thống, vui chơi cộng đồng và chăm lo người nghèo.

Trong đợt thiên tai cuối năm 2025, trên địa bàn phường Kim Trà có hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản và phương tiện sản xuất. Chia sẻ, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống, thông qua UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng hỗ trợ người dân mua sắm dụng cụ, phương tiện, vật dụng gia đình.

Ngoài 50 suất quà nói trên, UBMTTQ Việt Nam thành phố cũng đã trao 50 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Bên cạnh các hoạt động an sinh, chương trình còn tổ chức 24 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương như kiệu La Chữ, ổi Hương Xuân, bánh gói Hương Cần, bún Vân Cù; cùng các hoạt động vui chơi, giải trí, hội bài chòi, thi nấu bánh chưng, quảng diễn làm bánh Pháp lam và đêm văn nghệ cộng đồng.

Theo ông Châu Viết Thành, Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà, “Chào xuân Bính Ngọ 2026” là hoạt động văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.