Những mảng màu ký ức trong tranh Khanh và Huy

Những mảng màu ký ức trong tranh Hoàng Đăng Khanh và Trần Anh Huy cuốn hút người xem

Triển lãm vừa khai mạc, mở cửa đón người xem chiều 7/2 tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) như một món quà trước thềm xuân Bính Ngọ với công chúng yêu nghệ thuật.

Với gần 50 tác phẩm, “Ký ức thắp màu” của Khanh và Huy đưa đến người xem một cuộc đối thoại thú vị giữa hai mảng màu, hai phong cách: một bên là rực rỡ sắc nắng, tràn trề năng lượng và một bên là lắng nhẹ, thâm trầm của tiết đông se se dìu dịu.

Huy và Khanh, bằng hai kỹ thuật vẽ riêng biệt, đã biến những niềm nhớ cá nhân ấy thành một màn trình diễn thị giác, nơi mỗi nhát cọ đều mang theo sức nặng của tình cảm.

Nếu như ký ức của Huy là những khoảnh khắc được “thắp” bởi niềm vui sống, bởi sự ngưỡng vọng trước vẻ đẹp huy hoàng của thực tại với những bảng màu tươi thì ký ức trong Khanh là những sắc độ dịu lắng qua các mảng màu trung tính.

Sự kết hợp giữa Trần Anh Huy và Hoàng Đăng Khanh trong triển lãm lần này giống như một bản giao hưởng có đủ nốt cao rực rỡ và nốt trầm sâu lắng. Dù cùng vẽ về những không gian thân thuộc, cách họ thắp màu đã tạo nên hai chiều kích khác biệt của ký ức.

Thông qua “Ký ức thắp màu”, của hai họa sĩ như muốn chuyển tải thông điệp hãy luôn biết cách thắp sáng những khoảnh khắc trong đời mình bằng những gam màu rực rỡ và sâu sắc nhất từ trái tim.

Triển lãm mở cửa đến ngày 8/3.