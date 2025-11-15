“Chiến dịch Quang Trung” - Một quyết tâm, một mong muốn thật đẹp

Lũ lụt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình ở Huế

Tôi cũng từng “được” dầm mình trải nghiệm qua cơn “đại hồng thủy” năm 1999, và theo chân các đoàn đi thăm hỏi, cứu trợ, khắc phục hậu quả ngay khi cơn lũ còn chưa rút hết; chứng kiến những quang cảnh tan hoang, hãi hùng do cơn đại lũ gây ra cho đồng bào tôi. Những vết thương rồi cũng dần liền sẹo, những ký ức buồn cũng dần dà theo năm tháng phôi pha, và tôi tự vỗ về hãy yên tâm khi nghe các nhà chuyên môn khẳng định tần suất lũ như tháng 11/1999 phải 100 năm mới có một lần, mà nếu có lặp lại thì chúng ta cũng đã kịp có Tả Trạch, có hệ thống các hồ thủy điện đóng 2 vai vừa sản xuất vừa điều tiết cắt lũ…

Vậy mà đùng cái, cuối tháng 10 đầu tháng 11 này, trong chỉ hơn 1 tuần lễ, Huế quê tôi liên tiếp đón 4 cơn lũ lụt cuồn cuộn kéo về. Chưa nói về mực nước cao thấp, bởi không hiểu sao, so với lũ năm 1999 thì mực nước có nơi cao hơn, nơi thấp hơn. Song về tần suất thì phải nói là quá kinh hoàng. Huế chưa kịp hoàn hồn thì đến các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng lại phải chống chọi với dòng lũ còn dữ dội hơn nữa. Người chết, kẻ mất tích, hàng vạn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhà cửa, ruộng vườn bị nhấn chìm tan hoang trong lũ dữ…

Theo thống kê, chỉ tính thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ, thì riêng tại Huế đã có hơn 56.500 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 - 0,9m, có nơi ngập sâu từ 1 - 2m; trong đó có 3 nhà bị sập, 31 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Còn tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cả hệ thống chính trị, người dân cả nước, kể cả người dân ở các vùng vừa trải qua lũ lụt đã cùng chung tay đùm bọc, nâng đỡ để đồng bào mình cùng vượt qua cơn bĩ cực. Chăn chiếu, áo quần, thuốc men, sách vở, gạo cơm, mỳ ăn liền, hạt giống,… từ nhiều nguồn được gửi về chia sẻ, đưa đến tận tay bà con, truyền thêm hơi ấm, nghị lực để người dân vùng lũ gượng dậy dựng xây lại cuộc sống. Các lực lượng quân đội, công an, y, bác sĩ, điện lực, các đội tình nguyện… từ nhiều tỉnh thành, bộ, quân khu đã nhanh chóng lao mình đến vùng lũ để giúp đỡ bà con dọn dẹp vệ sinh, phục hồi lưới điện, phòng, chống dịch bệnh, ổn định trường lớp… bằng tất cả tấm lòng và sự hăng hái nỗ lực mong góp phần đưa cuộc sống nơi vùng lũ nhanh được hồi sinh.

Tiếp sau các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác nước ngoài về cũng đã nhanh chóng đến thăm người dân vùng lũ. Tận mắt chứng kiến những thiệt hại to lớn của bà con, Thủ tướng đã xúc động thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con cùng đoàn kết, xốc lại tinh thần, khắc phục mọi khó khăn để sớm vượt qua hoạn nạn. Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị sẽ luôn bên cạnh để hỗ trợ, sát cánh giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi đến hiện trường ngày 29/11 thì chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh, thành. Tại cuộc họp, ông đã phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, táo bạo giúp dân sửa chữa, dựng xây lại nhà cửa. “Bắt đầu từ 1/12 và chậm nhất tới 31/1/2026 phải làm xong cho tất cả các gia đình có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025”. Đó là thời hạn mà Thủ tướng giao cho các địa phương và các ngành hữu quan. Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng gửi bí thư và chủ tịch các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng một lần nữa nhắc lại yêu cầu trên, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng địa phương, bộ, ngành một cách cụ thể.

Sự quan tâm tận tình của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đã sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người dân vùng lũ. Chọn tên “Chiến dịch Quang Trung”, tôi hiểu Thủ tướng muốn nhắc nhớ về hào khí mùa Xuân năm Kỷ Dậu của 235 năm trước (1789), từ Phú Xuân, Quang Trung Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế và xuất quân thần tốc đại phá 29 vạn quân Thanh, hẹn với tướng sĩ sẽ ăn Tết vào ngày mồng 7 ngay tại Kinh thành Thăng Long. Và ông đã thực hiện đúng lời hứa như vậy!

Năm nay, cũng với tinh thần táo bạo, thần tốc, chắc thắng như thế, Thủ tướng muốn không một người dân nào là không có nhà ở khi tết Bính Ngọ gõ cửa. Có nhà là có an cư, có an cư ắt sẽ được lạc nghiệp - Một quyết tâm, một mong muốn thật đẹp và thật ý nghĩa.