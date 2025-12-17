Thần tốc dựng nhà, ổn định cuộc sống Nhân dân vùng thiên tai

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố thăm hỏi, động viên lực lượng quân đội đang làm nhà cho bà Võ Thị Trâm

Mái nhà mới thành hình

Những ngày cuối năm, không khí se lạnh, ở những vùng thấp trũng của xã Lộc An, công việc xây dựng, sửa chữa nhà cho dân vẫn âm thầm diễn ra. Dưới làn mưa nhẹ, những người lính áo xanh vẫn miệt mài trộn hồ, chuyền gạch, dựng từng bức tường nhà cho dân.

Không khẩu hiệu rộn ràng, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua - hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế triển khai theo cách rất riêng: Chậm nhưng quyết liệt trong hành động; giản dị trong hình thức, nhưng sâu nặng nghĩa tình quân dân.

Thôn Lương Quý Phú, xã Lộc An là vùng thấp trũng. Trong cái lạnh se se, căn nhà mới của bà Võ Thị Trâm đang dần hiện lên, nền được tôn cao, móng đổ chắc để chống ngập. Bà Trâm đã lớn tuổi. Người con trai duy nhất mang bệnh nặng, vợ bỏ đi để lại ba đứa cháu còn đang tuổi đến trường. Căn nhà cũ thấp và xuống cấp, mỗi đợt mưa dài ngày là nước tràn vào, bà cháu phải kê cao giường, xoong nồi, nơm nớp lo âu suốt đêm. Nhìn bộ đội làm việc trong màn mưa lâm thâm, bà Trâm rưng rưng: “Mưa phùn ri mà các chú vẫn làm đều tay. Tui già rồi, chỉ mong có cái nhà chắc chắn để mấy đứa cháu khỏi lo mỗi mùa mưa”.

Ở xã Khe Tre, mưa phùn còn quyện cả vào sương núi, con đường đất di chuyển đã khó khăn càng thêm trơn trượt. Căn nhà mới của ông Trần Văn Viếng được dựng trên đất tái định cư an toàn, thay cho căn nhà cũ ở khu vực Thác Trượt đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. “Giờ thấy bộ đội dựng lại nhà giữa mưa lạnh thế ni, tui mừng không nói nên lời”, ông Viếng nói, giọng lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Hải (Trung đoàn 6) vừa quệt nước mưa trên gương mặt vừa cười hiền: “Làm trong mưa phùn lạnh tay lắm, nhưng nghĩ tới cảnh bà con có nhà mới trước năm mới, tụi em thấy ấm hơn”.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, địa phương có 3 nhà xây mới và 9 nhà sửa chữa đợt này bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp giúp Nhân dân xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà ở bị hư hỏng sau lũ lụt.

“Những mái nhà được dựng lên hôm nay không chỉ giúp bà con có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người dân vượt qua mất mát, yên tâm lao động, sản xuất. Nghĩa tình, trách nhiệm của bộ đội đã để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng bà con vùng núi Khe Tre”, ông Phước nhấn mạnh.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Có mặt thường xuyên tại công trình, Trung tá Nguyễn Quang Đại, Phó Chỉ huy trưởng Khu vực phòng thủ dân sự 3 - Phú Lộc cho biết, mưa phùn kéo dài khiến việc thi công vất vả hơn, nhất là ở vùng thấp trũng. “Mưa nhỏ nhưng dai, đất mềm, làm việc cực hơn nhiều. Nhưng càng gần cuối năm, càng phải tranh thủ. Mỗi căn nhà hoàn thành sớm là người dân bớt lo thêm một mùa mưa, có nơi ở ổn định để yên tâm đón năm mới”, Trung tá Đại chia sẻ.

Tinh thần “thần tốc” được quán triệt rõ ràng: Gần 100 cán bộ, chiến sĩ được điều động, không làm ồ ạt, mà làm liên tục; không để thời tiết làm chùn bước; vừa thi công, vừa che chắn vật liệu, bảo đảm chất lượng và an toàn lâu dài cho người dân. Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế, đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với Nhân dân. Ông nhấn mạnh: “Cuối năm, mưa lạnh, dân có nhà kiên cố thì mới yên tâm đón năm mới. Giúp dân lúc này không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm, là tình cảm của bộ đội đối với Nhân dân”.

Trong đợt cao điểm của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, lực lượng vũ trang TP. Huế đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 5 căn nhà, sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những mái nhà hoàn thành giữa mưa phùn cuối năm không chỉ che mưa, chắn gió mà còn sưởi ấm lòng người, giúp các gia đình yên tâm bước sang năm mới. Khi năm cũ dần khép lại và năm mới đang đến gần, những mái nhà mới lặng lẽ hoàn thành. Ở đó có dấu tay người lính, có hơi ấm quân - dân, và có niềm tin được giữ lại cho những mùa mưa gió phía trước.