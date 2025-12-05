Phát huy đoàn kết, nâng tầm chất lượng báo chí trong kỷ nguyên mới

Tặng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự đại hội có nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Huế, nhà báo Dương Chí Thức, Chánh Văn Phòng Hội Nhà báo TP.Huế, cùng đông đảo hội viên của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động báo chí tại Huế với sự hiện diện của 7 văn phòng đại diện và hơn 30 phóng viên thường trú. Lực lượng phóng viên trẻ, năng động đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Huế thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề dân sinh, giúp chính quyền điều chỉnh, xử lý các bất cập.

Chi hội đã phát huy tốt vai trò kết nối đội ngũ phóng viên, tạo diễn đàn sinh hoạt nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự đoàn kết trong tác nghiệp. Nội dung tuyên truyền của hội viên phủ rộng từ xây dựng đô thị thông minh, Festival Huế, tiến trình đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cho đến những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong cộng đồng.

Phát biểu tại đại hội, nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Huế đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ phóng viên thường trú, những người “luôn có mặt ở mọi nẻo đường của Huế để phản ánh hơi thở cuộc sống một cách chân thực, trách nhiệm”.

Nhà báo Phương Nam nhấn mạnh: Nhiều tác phẩm báo chí của Chi hội không chỉ mang giá trị thông tin mà còn lan tỏa cảm xúc, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đến bạn bè trong và ngoài nước. Trong bối cảnh báo chí đối mặt với yêu cầu chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin, đội ngũ nhà báo thường trú Huế vẫn giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và không ngừng nâng cao năng lực tác nghiệp. Nhà báo Phương Nam mong muốn Chi hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, thích ứng đa nền tảng và xây dựng tổ chức vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.