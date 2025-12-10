  • Huế ngày nay Online
Cựu chiến binh - bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân - Chủ trang trại Cựu chiến binh TP. Huế

HNN.VN - Ngày 11/12, Hội Doanh nhân - Chủ trang trại Cựu chiến binh (DN-CTT CCB) TP. Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Thiếu tướng Trần Đình Hướng, UVBTV, Phó Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam và đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hội đoàn thể TP. Huế.

 Nhận Cờ của Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

Nhiệm kỳ qua, Hội DN - CTT CCB TP. Huế phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong củng cố tổ chức hội, xây dựng phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội địa phương. Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ hội viên làm kinh tế. Hội tổ chức các lớp tập huấn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực quản trị và tinh thần khởi nghiệp. Nhờ đó, nhiều hội viên đã mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. 

Công tác “Nghĩa tình đồng đội”, giảm nghèo cho hội viên và từ thiện xã hội được Hội chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã huy động và đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn lực này, Hội đã xây dựng 5 nhà Nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 4 nhà dột nát, hỗ trợ hàng trăm hội viên khó khăn, gia đình chính sách và người dân vùng thiên tai. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Từ thiện xã hội” được duy trì hiệu quả với tổng mức đóng góp trên 1,03 tỷ đồng.

 Các cá nhân Hội được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực hoạt động; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản trị, chuyển đổi số; hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả gắn với phát triển bền vững. Hội đặt mục tiêu phấn đấu không còn hộ hội viên CCB nghèo vào cuối nhiệm kỳ; đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp, trang trại nhằm tạo chuỗi giá trị ổn định; mở rộng hoạt động hợp tác với các sở, ngành trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ khởi nghiệp cho hội viên trẻ; duy trì Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Từ thiện xã hội”, mở rộng các hoạt động an sinh và trách nhiệm cộng đồng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội DN-CTT CCB thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 người. CCB-BS  Nguyễn Thanh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội DN-CTT CCB TP. Huế nhiệm kỳ 2025-2030. 

Dịp này, Hội và các hội viên được biểu dương, nhận bằng khen từ Trung ương Hội CCB Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hội, phát triển kinh tế, từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ qua…

Minh Thương
