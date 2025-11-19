Các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ giúp Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Thượng toạ Thích Hồng Nghĩa hỗ trợ Nhân dân thành phố Huế 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện doanh nghiệp đã trực tiếp trao tặng nguồn hỗ trợ và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân thành phố Huế phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua. Đồng thời, mong muốn thông qua sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Ủy Ban MTTQ thành phố bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ thành phố Huế trong thời điểm khó khăn. Nguồn lực quý báu này không chỉ giúp người dân sớm vượt qua thiệt hại sau mưa lũ mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền và các lực lượng cơ sở nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất. Đồng thời, trân trọng những nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng và cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn hỗ trợ.

Tập đoàn Mitani Sangyo đến thăm và trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận từ: Thượng tọa Thích Hồng Nghĩa - Trú trì Chùa Chánh giác Diêm Phụng xã Vinh Lộc trao tặng hỗ trợ 700 triệu đồng và Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank trao tặng 200 triệu đồng; Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng hỗ trợ 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con thành phố Huế khắc phục thiệt hại do lũ lụt.

Tính đến ngày 19/11, thông qua MTTQ Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 110 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...