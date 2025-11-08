Giá dầu thế giới giảm 4% trong tuần qua do lo ngại dư cung

Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 16 xu Mỹ xuống 61,12 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 16 xu Mỹ chốt phiên ở mức 57,44 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều đã giảm khoảng 1,5% trong phiên 11/12.

Yếu tố chính “đè nặng” lên thị trường trong tuần qua là những dự báo bi quan về cán cân cung - cầu. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 11/12 cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ vượt nhu cầu tới 3,84 triệu thùng/ngày trong năm 2026, một khối lượng khổng lồ tương đương gần 4% nhu cầu thế giới. Con số này trái ngược hoàn toàn với nhận định của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), khi nhóm này cho rằng cung cầu sẽ ở mức cân bằng trong năm 2026.

Ông Andrew Lipow, chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định thị trường đang tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng nguồn cung dầu thô dồi dào. Theo ông, các nhà giao dịch dường như đang "phớt lờ" những căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela để tập trung vào các yếu tố cơ bản của thị trường.

Trên thực tế, các yếu tố địa chính trị vẫn hiện hữu nhưng không đủ sức nâng đỡ giá dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/12 thông báo Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela và các nguồn tin cho biết nước này đang chuẩn bị chặn thêm nhiều tàu khác. Bên cạnh đó, nhà phân tích Janiv Shah tại Rystad Energy cũng chỉ ra rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một giàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi là yếu tố hỗ trợ giá, nhưng đã bị lu mờ bởi nỗi lo dư cung.

Nhìn lại toàn cảnh thị trường tuần qua, giá dầu đã trải qua nhiều biến động mạnh. "Vàng đen" khởi đầu tuần với mức giảm 2% do Iraq khôi phục sản xuất tại mỏ West Qurna 2 và những tín hiệu từ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Mặc dù thị trường có nhịp phục hồi nhẹ vào giữa tuần nhờ quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), song đà tăng này nhanh chóng bị xóa sạch bởi dữ liệu tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng mạnh và các báo cáo trái chiều từ IEA và OPEC.

Ngoài ra, dữ liệu từ các nguồn tin trong ngành và tính toán của Reuters cho thấy xuất khẩu các sản phẩm dầu qua đường biển của Nga trong tháng 11/2025 chỉ giảm nhẹ 0,8% so với tháng 10. Việc hoàn tất bảo trì các nhà máy lọc dầu đã giúp Nga bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu từ các tuyến phía Nam như biển Đen và biển Azov, đảm bảo dòng chảy năng lượng từ quốc gia này vẫn ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt.