Cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội Đảng và Tết Bính Ngọ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Tham dự lễ ra quân có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Đợt cao điểm được triển khai theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 6/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại năm 2026.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa động viên các lực lượng tham gia lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả, chiến công của lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh 2026 là năm quan trọng - “bản lề” triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là giai đoạn tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao đòi hỏi quyết tâm, bản lĩnh và sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả thực chất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình từ cơ sở; chủ động dự báo, nhận diện các yếu tố, đối tượng liên quan an ninh, trật tự để kịp thời phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận; phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động các nguồn lực hợp pháp chăm lo Tết cho người dân, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Huế trình diễn kỹ thuật, chiến thuật vận động tiếp cận mục tiêu

Bên cạnh đó, cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ở cấp độ cao nhất; triển khai quyết liệt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; các mục tiêu trọng điểm; khu vực bầu cử và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; trấn áp quyết liệt các tội phạm thường gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, tín dụng đen…

Ngoài ra, tập trung nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cư trú, người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông để người dân đón Tết bình yên.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Đợt cao điểm lần này không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an ninh, trật tự cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ mà còn là một phép thử quan trọng đối với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội. Kết quả của đợt cao điểm sẽ là thước đo niềm tin của Nhân dân, là tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới.

Các lực lượng đồng loạt ra quân trên những tuyến đường chính trung tâm TP. Huế

Ngay sau chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã phát lệnh ra quân cao điểm từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 16/3/2026. Qua đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, vũ khí... ở cấp độ "cao nhất", "khẩn trương, quyết liệt nhất" mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn thành phố.

Tại buổi lễ ra quân, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Huế đã trình diễn kỹ thuật, chiến thuật vận động tiếp cận mục tiêu, thể hiện bản lĩnh, sức chiến đấu và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng. Ngay sau đó, các lực lượng gồm: Công an, Quân đội, Biên phòng… đã biểu dương lực lượng qua các đường phố chính trung tâm TP. Huế thể hiện tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu của đợt cao điểm ra quân.

Cũng trong ngày 12/12, 40 xã, phường đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện, lễ hội lớn đầu năm.