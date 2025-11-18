Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền mặt cùng dụng cụ học tập .

Cùng tham dự có ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố…

Tại Trường THPT Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng tiền mặt và 3.000 phần dụng cụ học tập, trị giá 300 triệu đồng cho thanh thiếu nhi và người dân TP. Huế bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ 50 triệu đồng giúp Trường THPT Đặng Trần Côn khắc phục thiệt hại mưa lũ và trao 20 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 20 em học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trong mưa lũ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy (ở giữa) cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng (thứ 2 từ phải sang) trao số tiền hỗ trợ cho cô giáo Trịnh Thị Mỹ Thuận

Sáng cùng ngày, đoàn công tác còn đến thăm và động viên cô Trịnh Thị Mỹ Thuận, giáo viên Trường THCS Tôn Thất Tùng (phường Thuận Hóa). Được biết, cô Thuận có hoàn cảnh khó khăn khi đang ở trọ một mình, chồng lại đi làm ăn xa. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà trọ của cô bị ngập sâu hơn 1,3m khiến vật dụng sinh hoạt trong nhà bị hư hỏng nặng.

Nhằm kịp thời động viên và chia sẻ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng cô Trịnh Thị Mỹ Thuận nhân dịp 20/11 và hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm góp phần giúp gia đình tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng .

Hy vọng rằng đây sẽ là nguồn động lực góp phần giúp thầy và trò các trường học trên địa bàn TP. Huế tiếp tục vững vàng trong công tác dạy và học, là nguồn động viên tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân thành phố sớm ổn định cuộc sống.