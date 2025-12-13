Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo

Căn nhà mới giúp gia đình anh Trần Quốc Hưng (TDP Giáp Nam) an cư lạc nghiệp lâu dài

Nỗ lực vươn lên

Tại tổ dân phố (TDP) Giáp Nam, phường Phong Phú, những năm gần đây có nhiều hộ thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của Nhà nước cùng với ý chí, quyết tâm vươn lên của chính bản thân họ.

Gia đình anh Trần Quốc Hưng là một trong những trường hợp thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2024. Khi còn thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh được hỗ trợ 2 con bò giống, đồng thời được tín chấp vay vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Tận dụng diện tích đất vườn sẵn có, vợ chồng anh Hưng xây dựng chuồng trại nuôi gà, lợn. Tuy thu nhập không nhiều nhưng nhờ biết tích lũy, “lấy ngắn nuôi dài”, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn.

Không chỉ được hỗ trợ “cần câu” để tạo sinh kế, năm 2024, gia đình anh Hưng còn được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng Tổ chức Green Climate Fund (GCF) hỗ trợ, kết hợp với nguồn tích cóp của gia đình để xây dựng căn nhà tình thương trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích trên 60m², có gác lửng, mái lợp tôn kiên cố, giúp gia đình anh an cư, lạc nghiệp lâu dài.

Anh Hưng chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ thì vợ chồng tôi cũng phải cố gắng. Nay cuộc sống khá hơn, đó là nhờ sự giúp đỡ ban đầu của các cấp, ngành và sự động viên thường xuyên của chính quyền, cộng đồng địa phương”.

Người dân TDP 8 phường Phong Phú trồng rau màu mang lại nguồn thu ổn định

Theo ông Trần Quang Minh, Tổ trưởng TDP Giáp Nam, toàn TDP hiện có 394 hộ, với hơn 1.700 nhân khẩu. Trước đây, số hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao, song nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững. Hiện TDP chỉ còn 1 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo; trong đó, trường hợp gia đình anh Hưng là điển hình tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực khi nhận được sự hỗ trợ tạo sinh kế.

Tương tự, gia đình bà Hoàng Thị Quy (TDP 8, phường Phong Phú) cũng là minh chứng cho ý chí vươn lên thoát nghèo. Được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi thông qua hoạt động tín chấp của các hội, đoàn thể, bà Quy đầu tư cải tạo đất, trồng 2 sào rau màu và 3 sào lúa, đồng thời phát triển chăn nuôi lợn, gà. Nhờ được cán bộ địa phương hướng dẫn kỹ thuật và chủ động học hỏi, mô hình sản xuất của gia đình bà ngày càng hiệu quả. Theo bà Quy, mỗi năm trồng rau màu gối vụ 3 - 4 lứa, cho thu nhập khoảng 30 - 40 triệu đồng; chăn nuôi lợn, gà 2 lứa/năm, thu thêm 40 - 50 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà đã thoát nghèo cuối năm 2023.

“Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của gia đình cùng sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân về con giống, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn”- bà Quy cho biết.

Trồng mai cảnh - mô hình thoát nghèo của người dân phường Phong Phú

Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú - Lê Thị Hoa Đào chia sẻ, để hộ nghèo thoát nghèo bền vững cần sự kiên trì, bền bỉ của đội ngũ cán bộ bám sát cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể... Những năm qua, các xã, phường trước đây (Phong Thạnh, Phong Phú) đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo. Đảng bộ phân công đảng viên trực tiếp kèm cặp, hỗ trợ hộ nghèo định hướng sinh kế phù hợp. Các chính sách hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, cây, con giống, vay vốn, học nghề, giải quyết việc làm… được tuyên truyền rộng rãi để người dân chủ động đăng ký tham gia.

Đảng viên được phân công thường xuyên đến hộ nghèo ở các khu dân cư, TDP nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Nhờ cách làm này, đến nay phường Phong Phú còn 91 hộ nghèo, chiếm 0,47% và 189 hộ cận nghèo, chiếm 0,99% dân số toàn phường.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, đầm phá, phường Phong Phú đã từng bước hoàn thiện hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hỗ trợ người dân trên nhiều lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, đào tạo nghề và việc làm. Qua đó, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền từng bước được thu hẹp dần, tạo động lực cho người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Giao thông kết nối thuận lợi giúp người dân Phong Phú có nhiều cơ hội thoát nghèo

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú, cơ cấu kinh tế của địa phương đang chuyển dịch theo hướng dịch vụ - thương mại - du lịch - công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm.

Dù công tác giảm nghèo tại khu vực ven phá, ven biển như phường Phong Phú vẫn còn gặp không ít khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ dân trí chưa đồng đều, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, diện mạo các khu dân cư, TDP ngày càng đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại.

Với những kết quả đạt được, phường Phong Phú tiếp tục kỳ vọng khai thác hiệu quả các tiềm năng, lồng ghép và sử dụng tốt các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau, từng bước trở thành điểm sáng phát triển bền vững ở khu vực phía Bắc TP. Huế.