Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

HNN.VN - Chiều 16/11, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với Nhân dân Tổ dân phố Dương Nỗ Đông (phường Dương Nỗ).

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tặng hoa chúc mừng Tổ dân phố Dương Nỗ Đông

Tổ dân phố Dương Nỗ Đông hiện có 420 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và dịch vụ kinh doanh nhỏ lẻ. Năm qua, dù hệ thống chính trị mới kiện toàn nhưng nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và tinh thần đoàn kết của người dân, các phong trào tại khu dân cư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Bà con đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả. Đời sống của người dân từng bước nâng cao, diện mạo tổ dân phố có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự được giữ vững. Phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, bà con giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn, chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại để có giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Đây cũng là khoảnh khắc để bà con sum họp, gìn giữ bản sắc văn hóa qua bữa cơm đại đoàn kết đầm ấm, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Từ thực tế trận lũ vừa qua, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm thêm một lần nữa được khẳng định. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống “tối lửa tắt đèn có nhau”, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhằm cải thiện thu nhập, ổn định đời sống...

Dịp này, Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đã trao tặng quà cho các em học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội có sự tham dự của lãnh đạo thành phố và các ban ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân, thể hiện được tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời là dịp để lãnh đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó có những chính sách, chủ trương phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội...

