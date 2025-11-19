Đồng lòng trong gian khó

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ trao quà, động viên người dân vùng lũ. Ảnh: Công an xã Phú Hồ

Hỗ trợ Nhân dân trong lũ lụt

Xã Phú Hồ mới được sáp nhập từ xã Phú Lương, Phú Hồ, Phú Xuân (trước đây thuộc huyện Phú Vang); trong đó, Phú Hồ và Phú Lương (cũ) đều là những địa bàn thấp trũng, thường bị ngập sâu và nước rút chậm khi lũ lụt. Những trận mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11 khiến nhiều thôn thuộc xã Phú Hồ bị ngập nặng dài ngày.

Trước tình hình những tuyến đường giao thông ngập sâu, mưa lớn, nhiều đoạn nước chảy xiết, rất khó khăn để có thể di chuyển, vẫn có những chuyến ca nô, thuyền máy của lực lượng cán bộ mặt trận xã và các tổ chức thành viên ngược xuôi con nước, cùng các mạnh thường quân đến với người dân Tây Hồ, Lê Xá, Vĩnh Lương Khê, Xuân Ổ và nhiều thôn ngập sâu khác, kịp thời cứu trợ thức ăn, nước uống, đảm bảo không để bà con thiếu đói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ nhớ lại, trong mười ngày đêm liền, phần lớn cán bộ mặt trận xã không về nhà mà trực chiến tại trụ sở, chung sức cùng Đảng ủy, chính quyền xã, sát cánh với người dân.

Những ngày này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ và các tổ chức thành viên lại đồng lòng tích cực kết nối nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lụt vượt qua gian khó. Kết quả, có hơn 40 đoàn mạnh thường quân trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khác đã đến với rốn lũ Phú Hồ hỗ trợ hàng nghìn suất quà. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên như con thoi đón, tiếp nhận và cùng mạnh thường quân vượt lũ, đến trao tận nhà cho người dân bị ngập lụt.

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động

Thời gian qua, để người dân trên địa bàn, đặc biệt là những hộ khó khăn an cư, vững niềm tin, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mặt trận xã và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp các nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong 5 tháng đầu năm 2025 đã vận động được 720 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 36 nhà. Có 52 trường hợp đã được hỗ trợ sinh kế (mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi lợn an toàn sinh học, nuôi gà, làm nấm), phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, với tổng số tiền gần 630 triệu đồng.

Ông Trần Mãi, bà Trần Thị Quýt (thôn Lê Xá) và nhiều người dân xã Phú Hồ bộc bạch rằng, những năm qua, mặt trận và các tổ chức, đoàn thể các cấp đã kết nối, vận động mạnh thường quân để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ “cần câu” để các hộ khó khăn có “điểm tựa” vươn lên. Đặc biệt trong thiên tai, hoạn nạn, như những đợt lụt lớn liên tiếp vừa qua, sự kết nối, hỗ trợ kịp thời là rất đáng trân quý.

Người dân Phú Hồ cũng sẵn sàng hưởng ứng các cuộc vận động và phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”. Điển hình, thực hiện lời kêu gọi về việc ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phía bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3, Nhân dân xã Phú Hồ đã chung tay ủng hộ gần 400 triệu đồng.

Ông Trần Kim Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ đánh giá cao vai trò nòng cốt của mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động; từ đó tập hợp hiệu quả sức mạnh đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, chung sức xây dựng Phú Hồ ngày càng phát triển.