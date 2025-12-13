Kết nối công nghệ cao - thúc đẩy tài chính xanh cho nông nghiệp

Quang cảnh hội thảo

Sự kiện thu hút nhiều đại biểu đến từ các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp nông nghiệp, startup AgriTech, ngân hàng thương mại, tổ chức quốc tế và các chuyên gia ESG.

Hội thảo là cơ hội nâng cao nhận thức và vai trò, thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa các khu ứng dụng công nghệ cao trong và ngoài nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hội thảo là dịp tăng cường kết nối hợp tác, hình thành giải pháp kết nối đa bên giữa khu ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp, startup nông nghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư.

Sự kiện là bước đệm để xây dựng và phát triển cơ chế liên kết hiệu quả, góp phần đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tế đời sống, từ cấp cộng đồng đến doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời, cũng đưa ra các đề xuất chính sách và giải pháp cụ thể để giải quyết các thách thức của việc phát triển các khu ứng dụng công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy tài chính xanh và vai trò của các ngân hàng thương mại trong hỗ trợ nông nghiệp.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo.

Tại hội thảo, bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững cho biết, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là một hướng đi kỹ thuật, mà là cấu phần quan trọng của chiến lược quốc gia về đổi mới mô hình tăng trưởng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, tăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên, tạo nguồn cung đủ tiêu chuẩn cho thị trường quốc tế và đặc biệt trở thành “bệ thử” cho các startup, doanh nghiệp địa phương triển khai giải pháp đổi mới sáng tạo.

Hội thảo được tổ chức để hướng tới các mục tiêu kết nối các khu nông nghiệp công nghệ cao với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. Đồng thời, thúc đẩy tài chính xanh và thực hành ESG trong nông nghiệp sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam không chỉ tiếp cận vốn, mà còn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về xuất khẩu sang EU, Mỹ, Nhật Bản

Tại phiên thảo luận chuyên đề, ông Phạm Tuấn Hiệp, Viện phó Viện nghiên cứu chăn nuôi bò sữa TH, đại diện Hiệp hội Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam khi có dữ liệu chuẩn và hệ thống quản trị số bài bản; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trước khi triển khai công nghệ; cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương được thiết lập hiệu quả; đội ngũ nhân lực vận hành công nghệ được đào tạo bài bản, có sự liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ và bảo đảm chuẩn hóa tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Ông Phạm Tuấn Hiệp, Viện phó Viện nghiên cứu chăn nuôi bò sữa TH chia sẻ tại hội thảo.

Trong khi đó, đại diện Rijk Zwaan Việt Nam - công ty quốc tế chuyên về lai tạo và phát triển các giống rau củ quả đã chia sẻ về mô hình kết hợp giữa giống rau tiên tiến, chuỗi canh tác xanh và liên kết thị trường, giúp nông hộ trẻ giữ chân ở lại nông thôn với sản phẩm rau sạch đặc sản.

Từ góc nhìn tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank chia sẻ hơn 65.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao và tuần hoàn, trong đó có các mô hình liên kết vùng. Tuy nhiên, tín dụng xanh vẫn đối mặt nhiều rào cản như thiếu định mức tiêu chí ESG hay dự án còn phân tán. Do vậy, Tiến sĩ Bùi Thị Thu Loan (Đại học Công nghiệp Hà Nội) nhấn mạnh cần xây dựng danh mục loại trừ và tiêu chí minh bạch về ESG giữa các ngân hàng thương mại, từ đó hướng tới hệ thống tài chính thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội...

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau tọa đàm về đổi mới sáng tạo trong khu nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp, phát triển kinh tế địa phương và chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững và Shoes Agtech.