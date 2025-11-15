Lãnh đạo thành phố tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đến chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng Nhân dân thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) tại thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc. Cùng dự có UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Giang Chế đã ôn lại truyền thống 95 năm của MTTQ Việt Nam - tổ chức do Đảng và Bác Hồ sáng lập, luôn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước.

Năm 2025, mặc dù bị ảnh hưởng nặng bởi đợt mưa lũ cuối tháng 10, thôn Giang Chế vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thôn hiện có 716 hộ với 2.966 nhân khẩu; đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thủy sản và các ngành nghề dịch vụ truyền thống.

Trong năm, toàn thôn đã vận động 261 hộ vay 17,34 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7 hộ, hộ cận nghèo còn 10 hộ. Nhân dân tích cực đóng góp các nguồn quỹ: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 14 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo hơn 11 triệu đồng, Quỹ Khuyến học 13 triệu đồng; vận động hỗ trợ 6,3 triệu đồng và nấu 800 suất cơm, quà với tổng trị giá 100 triệu đồng giúp người dân vùng ngập lụt. Các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Ngôi nhà xanh”, phân loại rác tại nguồn… tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công tác gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo di tích lịch sử, đình làng, xây dựng đời sống cộng đồng được chú trọng; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Năm 2025, thôn được công nhận "Thôn văn hóa" với hơn 98% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà người dân thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Giang Chế thời gian qua. Toàn thôn đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết trong lao động sản xuất; giữ gìn nếp sống văn minh; chăm lo tốt cho thế hệ trẻ; giữ vững an ninh trật tự.

Để phong trào thi đua và các cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị MTTQ thành phố, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Vinh Lộc, thôn Giang Chế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã và thành phố.

Đối với Nhân dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nuôi dạy con cháu trưởng thành; giữ gìn an ninh trật tự, không để phát sinh tệ nạn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ khó khăn; huy động nguồn lực giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; chỉnh trang khu dân cư theo hướng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Mong bà con cùng quyết tâm xây dựng thôn Giang Chế ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Phan Xuân Toàn tặng quà người dân thôn Thuận Lộc, xã Nam Đông

Cùng ngày, ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đến chung vui cùng Nhân dân thôn Thuận Lộc (xã Nam Đông) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Thôn Thuận Lộc hiện có 106 hộ với 368 nhân khẩu. Địa phương đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển kinh tế vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi và xây dựng mô hình sản xuất theo hướng OCOP, VietGAP. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/năm, vượt kế hoạch đề ra. Hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư được chú trọng. Năm 2025, có 94,33% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; thôn được công nhận Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục và đạt chuẩn an ninh trật tự. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, phân loại rác tại nguồn… được người dân hưởng ứng tích cực với hơn 750 lượt tham gia.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Thuận Lộc kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng xóm làng yên bình, giàu mạnh.

Đại tá Phan Thắng - UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố tặng hoa chúc mừng tổ dân phố La Chữ Trung, phường Kim Trà

La Chữ Trung là địa phương được chọn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 điểm của 27 tổ dân phố trên địa bàn phường Kim Trà. Ông Phan Thắng - UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố đến dự, chung vui cùng người dân nơi đây.

Với 457 hộ/1.890 khẩu, ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, những năm qua, người dân La Chữ Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, một lòng xây dựng TDP có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh được giữ vững…

Năm 2025, La Chữ Trung có 432 gia đình văn hóa, đạt 95%; còn 6 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo - nhóm có tỷ lệ thấp so với 26 TDP còn lại của toàn P. Kim Trà. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày Chủ nhật xanh", “Điểm xanh văn hóa”... công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ vượt qua thiên tai, ủng hộ các nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học… đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Biểu dương những thành tích đạt được, ông Phan Thắng đề nghị thời gian tới, bà con La Chữ Trung tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới”; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP. Huế ngày càng vững mạnh, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội Chính Thành ủy tặng quà người dân thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đã đến dự, chung vui với người dân thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Phú Cường Xuyên có tổng diện tích 502 ha, dân số 708 hộ với 3.029 khẩu, được chia thành 6 cụm địa bàn dân cư, đa phần làm nghề nông nghiệp. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại thôn giảm còn 16 hộ, phấn đấu đến cuối năm 2025 còn 11 hộ.

Cùng với phát triển kinh tế, bà con Nhân dân còn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia các phong trào "Ngày chủ nhật xanh", phát quang đường làng ngõ xóm; phân loại, xử lý rác tại nguồn; ra quân thu gom rác hơn 40 lần, với hơn 1.000 lượt người tham gia. Năm qua, 94,6% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn được công nhận “Thôn văn hóa”...

Phát biểu tại ngày hội, ông Lưu Đức Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã mong muốn mỗi người dân thôn Phú Cường Xuyên dù ở cương vị nào cũng cùng góp sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi chính đáng của mỗi người, đó không chỉ là xây dựng cho chính mình, mà cho con cháu được sống trong một môi trường tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn trao quà cho người dân tổ dân phố Đông Phú, phường Phong Dinh

Tổ dân phố (TDP) Đông Phú, phường Phong Dinh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham dự của ông Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

TDP Đông Phú nằm phía bắc phường Phong Dinh, hiện có 362 hộ, 1.36 khẩu. Trong năm 2025 tình hình an ninh, trật tự TDP ổn định, Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban công tác mặt trận TDP đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết nói không với các tệ nạn xã hội. Đến nay, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, đời sống của người dân ổn định, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao so với các TDP trong phường; cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của TDP Đông Phú đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân ở TDP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đoàn kết, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường...

Khen thưởng học sinh giỏi của tổ dân phố Hòa An tại ngày hội

Cán bộ và Nhân dân TDP Hòa An, phường Kim Long đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự ngày hội có TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Long cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con TDP Hòa An. TDP Hòa An hiện có 154 hộ với 559 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp, khai thác mủ cao su và kinh doanh buôn bán nhỏ.

Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm qua, khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”...

Hiện 95% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đạt 100%. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái được duy trì thường xuyên với nhiều việc làm thiết thực như ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, an ninh trật tự được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của TDP Hòa An; đồng thời đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nêu cao tinh thần tiên phong của đảng viên, góp phần đưa 3 hộ nghèo còn lại của tổ dân phố thoát nghèo bền vững.

Dịp này, nhiều lãnh đạo thành phố, cùng các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã đến chung vui với các tổ dân phố trên địa bàn, góp phần làm cho Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thêm phần ấm cúng, sinh động, đoàn kết, sẻ chia, tạo thêm động lực để người dân sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai, lũ lụt và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.