Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố Huế

Tổ 11 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Long Quảng

Chiều 26/11, Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do bà Lê Thị Thu Hương, TUV, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre chủ trì đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Long Quảng trước kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Lê Thị Thu Hương đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố 10 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm 2025; thông tin kết quả hoạt động của HĐND thành phố; trả lời các ý kiến cử tri xã Long Quảng tại kỳ họp trước đó.

Cử tri đã nêu lên 18 ý kiến, kiến nghị, đề xuất đến tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, vệ sinh môi trường, quản lý tài nguyên... Cử tri Đặng Ngọc Tranh đề nghị cần có nghĩa trang nhân dân của xã hoặc của khu vực để người dân có thể chôn cất tập trung. Ông Tranh cũng cho rằng bảo hiểm xe máy bây giờ không phù hợp với thực tế, nên bãi bỏ.

Trưởng thôn Ka Đông - ông Hồ Văn Đoàn nêu ý kiến, cần nâng cấp tuyến đường liên thôn tránh ngập lụt, chia cắt gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhất là việc đi học của các cháu học sinh trong mùa mưa. Đây cũng là ý kiến của một số cử tri ở các xã Thượng Long, Thượng Quảng cũ; đồng thời cho rằng, trước tình hình diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, chính quyền xã nên khảo sát, rà soát để có những công trình bền vững phục vụ dân sinh…

Cử tri xã Long Quảng đề đạt ý kiến, nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Trần Văn Mới đề xuất cần có chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Một số cử tri đề nghị thêm về chế độ chính sách, phí mai táng cho người cao tuổi.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND xã Long Quảng Nguyễn Anh đã trao đổi, trả lời các vấn đề quan tâm của cử tri. Về việc quy hoạch nghĩa trang, sau khi nhập 3 xã (Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Hữu) thành xã mới, lãnh đạo xã đang chọn địa điểm để làm nghĩa trang phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Anh cũng cho biết sau những đợt mưa lớn vừa qua, xã đang rà soát, thống kê nhằm khắc phục bước đầu về hư hỏng ngầm tràn, cầu cống, tuyến đường, thoát nước, mố cầu, thủy lợi… và đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình về lâu dài.

Kết thúc buổi tiếp xúc, bà Lê Thị Thu Hương trả lời thêm một số vấn cử tri quan tâm. Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất lớn nhằm đệ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Chiều 26/11, Tổ đại biểu số 10 HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Dương Nỗ trước kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, đường giao thông, xây dựng bờ kè, điện chiếu sáng, tình trạng lấn chiếm đất, mở rộng trường học… Ông Kỳ Hữu Phước đề nghị cần sớm thực hiện dự án xây dựng bờ kè sông đoạn đi qua Tổ dân phố Lại Ân để người dân đi lại đỡ vất vả cũng như sửa chữa đường giao thông thôn xóm bị sạt lở do mưa lũ, bê tông hóa đường kiệt trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Lành cho biết, hiện nay, khoảng 80 hộ dân sinh sống dọc QL49 thuộc Tổ dân phố Mỹ An chưa được cấp sổ đỏ, vì vậy, họ không được cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở. Để giải quyết thực trạng này, đề nghị chính quyền các cấp cần có chủ trương, hướng giải quyết cho người dân sống dọc QL49 sớm được an cư. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cần quản lý tốt các lô đất hiện đang bỏ hoang, tránh tình trạng bị lấn chiếm và tái lấn chiếm.

Liên quan đến phát triển kinh tế, ông Trần Hữu Khả phản ánh sản phẩm bánh chưng, bánh tét - đặc sản địa phương trước đây Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Dương đăng ký nhãn hiệu OCOP. Tuy nhiên, hiện nay không phát huy hiệu quả, cần có giải pháp để phát triển, liên doanh, liên kết để tạo công ăn việc làm cho người dân.

Về giáo dục, ông Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm trong việc tiếp nhận Cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (đang bỏ trống khoảng 15 năm nay), để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu, phục vụ cho việc dạy và học thuận lợi hơn. Nhà trường cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 5387/UBND-DN ngày 28/5/2024 gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc sắp xếp tài sản công trên địa bàn trong đó có Cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, với mục đích bàn giao, mở rộng trường. Gần đây nhất, ngày 2/10/2025, UBND TP. Huế có Công văn số 14004 /UBND-DN gửi Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc xin tiếp nhận khu nhà đất Cơ sở 3 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhưng không biết các Bộ đã có phản hồi chưa…

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện HĐND thành phố phối hợp với chính quyền phường Dương Nỗ giải trình các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, các ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo đầy đủ tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.