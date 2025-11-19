Cử tri các xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An kiến nghị nhiều vấn đề

Cử tri kiến nghị nhiều nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND TP. Huế thông tin về kết quả thực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025 của thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và vui mừng trước những kết quả mà thành phố đạt được.

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các nội dung: Hỗ trợ thêm kinh phí cho ban thôn hoạt động; cấp kinh phí xây dựng các tuyến đường dân sinh; làm bờ kè tránh sạt lở mùa mưa lũ, khắc phục các ổ gà trên Quốc lộ 1A do mưa lũ; xem xét, kiến nghị cấp trên bố trí thêm cán bộ, công chức cấp xã để hoàn thiện bộ máy; cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lộc An…

Lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục khẩn trương xử lý những vấn đề còn lại trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy cùng các thành viên Tổ đại biểu số 7 HĐND TP. Huế đã ghi nhận các ý kiến của cử tri và giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri.