Nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phước Ly

Nhiều vấn đề được ghi nhận tại xã Phú Vinh

Tại xã Phú Vinh, Tổ đại biểu số 7 do ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc. Đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, những nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm, cùng kết quả giải quyết các kiến nghị trước đó.

Cử tri Phú Vinh tập trung phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Nổi bật là tình trạng hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, khiến nhiều hộ dân phải dùng bè để di chuyển trong mùa mưa lũ. Bà Đỗ Thị Xuân, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Kế Thượng Thanh đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến thoát nước trọng điểm để hạn chế ngập úng kéo dài.

Lĩnh vực giáo dục cũng được nhắc đến khi Trường Tiểu học Phú Diên 1 thiếu kinh phí để bảo đảm nhân lực phục vụ giảng dạy. Bên cạnh đó, cử tri đề xuất xem xét tình trạng nuôi chó mèo thả rông gây mất an toàn và mong muốn tăng định suất, định biên cán bộ ở các cơ quan hành chính địa phương để giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Ông Dương Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vinh khẳng định, địa phương có dân số đông nhưng định biên còn thấp, dẫn đến quá tải trong xử lý hồ sơ.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Chí Tài ghi nhận các ý kiến, đồng thời đề nghị địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão lụt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh cần khảo sát kỹ hiện trạng giao thông để triển khai bê tông hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; chú trọng an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho người dân.

Cử tri phường Phú Bài kiến nghị lĩnh vực hạ tầng và môi trường

Tại phường Phú Bài, Tổ đại biểu HĐND số 6 đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian qua và kết quả giải quyết các kiến nghị trước kỳ họp. Cử tri nơi đây nêu lên hàng loạt vấn đề cần thiết, trong đó nổi bật là tình trạng xuống cấp của các tuyến đường tại tổ dân phố (TDP) 1B Thủy Phù, TDP 3… khiến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp nguy hiểm.

Cử tri Phú Bài kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng và môi trường. Ảnh: Hải Triều

Hệ thống mương thoát nước hư hỏng, rác thải ứ đọng kéo dài cũng là vấn đề bức xúc. Cử tri đề nghị nâng cấp đồng bộ hạ tầng để giảm ngập úng khi mưa lớn. Nhiều ý kiến đề cập đến đất đai, tái định cư, xử lý hồ sơ tồn đọng và rà soát tình trạng lấn chiếm đất công.

Điểm nóng khác là lĩnh vực giáo dục, khi Trường Tiểu học số 2 Phú Bài còn thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp. Một số cử tri băn khoăn về chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời phản ánh khu nghĩa trang phía Nam xuống cấp từ năm 2020 nhưng chưa được cải tạo. Lãnh đạo phường Phú Bài đã trực tiếp giải trình phần lớn các vấn đề thuộc thẩm quyền, làm rõ nguyên nhân và lộ trình xử lý.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị phường tiếp tục rà soát và đề xuất các danh mục, dự án cần đưa vào nghị quyết HĐND; đồng thời tổ đại biểu sẽ khảo sát thực tế các điểm ngập úng và công trình trọng điểm để tham mưu giải pháp phù hợp.

Hạ tầng chống lũ và nông thôn mới được quan tâm

Các ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Trần Quốc Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Huế đã tiếp xúc cử tri xã Đan Điền.

Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến tập trung vào các thiết chế hạ tầng nhằm chống ngập lụt và phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Cử tri Trần Công Định, thôn Đông Lâm nêu thực trạng nhiều tuyến đường, đặc biệt là đê Nghĩa Lộ và Sơn Tùng xuống cấp, nằm ở vùng thấp trũng nên thường xuyên ngập sâu.

Ông Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh, cá nhân ông cũng đã kiến nghị, đề xuất để có những giải pháp cụ thể trong ứng phó với ngập lũ trên địa bàn. Ảnh: Phong Anh

Vụ Đông Xuân 2025 - 2026, người dân đặc biệt quan tâm đến hệ thống bơm thủy lợi mini, đề nghị thành phố sớm đầu tư để chủ động sản xuất. Liên quan công tác thoát nước, cử tri Văn Đức Dũng, thôn Tây Hoàng mong muốn thành phố và địa phương khảo sát, đánh giá tổng thể để khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Nhiều ý kiến khẳng định đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nhiều tuyến đường người dân tự đóng góp làm theo chương trình nông thôn mới nhưng vẫn cần hỗ trợ từ cấp trên để được nâng cấp, bê tông hóa.

Cử tri xã cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nạo vét và gia cố 2 bờ hói chợ Nang, công trình trọng yếu giúp điều tiết lũ, bảo vệ khoảng 200 ha đất canh tác và hơn 1.000 hộ dân.

Ngoài việc lãnh đạo xã Đan Điền đã giải đáp cụ thể từng vấn đề cử tri quan tâm, ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đề nghị chính quyền địa phương và các thôn, phòng, ban của xã Đan Điền tổng hợp từng nhóm nội dung để kiến nghị HĐND thành phố, lãnh đạo thành phố các đơn vị, ban, ngành liên quan của thành phố tính toán tổng thể nâng cấp hệ thống thủy lợi, hạ tầng nông nghiệp.

Ông Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh, cá nhân ông cũng đã kiến nghị, đề xuất để có những giải pháp cụ thể trong ứng phó với ngập lũ trên địa bàn xã Đan Điền và cả thành phố; trong đó, có nguồn kinh phí, cách thức để cắt giảm lũ mỗi khi mùa mưa lũ đến. Ông cũng nhấn mạnh đến chính sách hỗ trợ người dân trong thiên tai và đầu tư bài bản để ứng phó mưa lũ.

Phong Quảng có hơn 16 ý kiến gửi đến HĐND thành phố

Tại phường Phong Quảng, Tổ đại biểu số 2 do ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng ông Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cử tri đồng tình với kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và phương hướng năm 2026 của thành phố; đồng thời đánh giá cao sự tiếp thu kiến nghị từ các kỳ họp trước.

Cử tri phường Phong Quảng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Khắc Tuấn

Có 16 lượt ý kiến được gửi đến tổ đại biểu, tập trung vào nhiều lĩnh vực: đầu tư hạ tầng liên vùng phục vụ phát triển kinh tế – du lịch; xây dựng cầu Vĩnh Tu; giải pháp ứng phó lũ chồng lũ ở vùng hạ lưu; nâng cấp hệ thống hạ tầng hành chính; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố; xử lý sai số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục biển xâm thực tại khu vực ven biển.

Ngoài ra, cử tri đề nghị nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 22, lắp đặt camera tại vị trí ngập lụt để kết nối với nền tảng Hue-S; bổ sung nguồn cát xây dựng; tăng cường trang thiết bị và nhân lực cho trạm y tế xã; hỗ trợ điện cho vùng nuôi trồng thủy sản; quy hoạch đất nghĩa trang và có chính sách cho giáo viên dạy xa ven phá, ven biển.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Đình Đức cảm ơn các ý kiến tâm huyết và trực tiếp giải đáp nhiều nội dung và cam kết tổng hợp đầy đủ để trình HĐND và UBND thành phố xem xét tại Kỳ họp thứ 11 sắp tới.