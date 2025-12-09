Thông qua 20 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu phát biểu bế mạc kỳ họp

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì, điều hành kỳ họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tham dự kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu cho biết, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã nghe các báo cáo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan tư pháp; xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

"HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao, liên quan đến các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, đầu tư công, an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi nghề, cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế, chính sách nông nghiệp, thủy sản, quy hoạch, quản lý đô thị và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ các vấn đề được đại biểu tham gia tại kỳ họp", ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu đề nghị, UBND và các cơ quan, đơn vị khẩn trương thể chế hóa các định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII vào nghị quyết, đề án và cơ chế chính sách của HĐND; bảo đảm thống nhất giữa quyết nghị và hành động, giữa mục tiêu chính trị và kết quả thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra để nghị quyết ban hành đúng pháp luật, sát thực tiễn. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định vĩ mô, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tập trung cập nhật, điều chỉnh quy hoạch TP. Huế và các quy hoạch liên quan theo định hướng đô thị di sản, xanh, thông minh, hoàn thành trước 31/12/2025; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp.

Cơ cấu ngân sách hiệu quả, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án cấp bách, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, mở rộng nguồn thu, nhất là thu vãng lai, thương mại điện tử.

Khẩn trương ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với điều hành của UBND thành phố.

Các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri; đẩy mạnh giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò đại diện Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, bảo đảm Nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, đầm ấm, văn minh; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự đô thị và an toàn xã hội.