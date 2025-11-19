Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tiếp xúc cử tri tại phường An Cựu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt nhiều kết quả tích cực, bộ máy xã phường hoạt động hiệu quả hơn. Thành phố thường xuyên đánh giá để kịp thời điều chỉnh; nội dung nào làm tốt sẽ tiếp tục phát huy, nội dung nào còn hạn chế sẽ được khắc phục.

Với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải được tập huấn thường xuyên để nâng cao kỹ năng, đồng thời cần tiếp tục đầu tư các thiết chế phù hợp với nhu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục quan tâm ổn định đời sống và sản xuất sau lũ, tăng cường vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã có 9 ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng ở đoạn đường từ cầu Phát Lát đến cầu An Cựu, nhất là cần đầu tư hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường, như: Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Quốc Việt… để giảm tình trạng ngập lụt cục bộ như hiện nay.

Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng các dự án “quy hoạch treo” kéo dài 15-20 năm, khiến người dân rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”. Nhiều hộ dân phản ánh nhà cửa xuống cấp, khu vực thấp trũng nhưng không thể cải tạo do vướng quy hoạch. Vì vậy, đề nghị chính quyền tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri phường An Cựu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng nêu kiến nghị về tình trạng rác thải tại khu vực An Cựu Đông; việc cấp sổ đỏ còn chậm. Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công, bảo đảm giao thông, môi trường, chống ngập úng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến của bà con. Ông cho rằng, những phản ánh của cử tri đều là các vấn đề lớn, tồn tại nhiều năm và hiện đang được thành phố tập trung tìm hướng giải quyết. Muốn vậy, cần có một “bức tranh tổng thể” để định hướng phát triển chung cho toàn đô thị.

Về đầu tư hạ tầng, ông Bình nhấn mạnh, cần tiến hành rà soát, đánh giá để điều chỉnh quy hoạch sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thiết chế nào cần ưu tiên phát triển phải được xác định rõ và đưa vào quy hoạch, bảo đảm triển khai đúng trọng tâm, đúng thứ tự ưu tiên.

Đối với vấn đề ngập lụt, cần có đánh giá tác động, nghiên cứu một cách khoa học, từ đó có kế hoạch tổng thể để giải quyết vấn đề chống ngập lụt cho khu vực An Cựu nói riêng và thành phố nói chung. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất công và vệ sinh môi trường cũng sẽ được tăng cường, xử lý dứt điểm những bất cập hiện nay.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu cũng đã trao đổi, giải trình các kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ giải quyết sớm, dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng ngày, Tổ đại biểu số 4 HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, do UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 4 đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của TP. Huế trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng và công tác an sinh xã hội. Tổ đại biểu cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố; đồng thời giới thiệu nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Cử tri phường Thuận Hóa kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh trên địa bàn

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của thành phố, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, trật tự công cộng và du lịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nêu ra những bất cập cần được xem xét, xử lý trong thời gian tới.

Nhiều cử tri kiến nghị chính quyền tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng người dân chạy xe máy trên tuyến đường dọc bờ Nam sông Hương - khu vực được đầu tư khang trang, là điểm vui chơi hấp dẫn của người dân và du khách. Theo phản ánh, tình trạng này gây phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của tuyến đường.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị thành phố nghiên cứu điều chỉnh lại phương án khai thác Công viên Kim Đồng, cho rằng mô hình hiện tại mang tính dịch vụ, chưa phù hợp với không gian văn hóa - cảnh quan đặc trưng của Huế và chưa phát huy vai trò của một công viên công cộng.

Liên quan đến hạ tầng và quy hoạch đô thị, cử tri Thuận Hóa cũng phản ánh việc tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút được du khách như kỳ vọng; đề nghị cần có giải pháp bổ sung hoạt động văn hóa, thương mại để tăng tính hấp dẫn. Một số tuyến đường như Đặng Huy Trứ, Nguyễn Tường Tộ (đoạn từ Phan Chu Trinh lên cầu Phú Cam) thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến người dân và học sinh, cần sớm được mở rộng và nâng cấp.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu nhiều vấn đề dân sinh còn tồn tại như việc chậm trễ trong xử lý di dời khu nhà số 3 Lê Lợi; tình trạng tranh chấp lối đi chung tại kiệt 25 đường Hà Nội; tiến độ thi công tuyến đường dọc bờ sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Nguyễn Hoàng còn chậm, dự án không gian văn hóa Phước Vĩnh kéo dài nhiều năm chưa triển khai… ảnh hưởng đời sống người dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, các đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận toàn bộ các kiến nghị, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Huế sắp tới.