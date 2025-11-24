Cử tri kiến nghị các vấn đề về giao thông, môi trường và chính sách an sinh

Cử tri Thanh Thủy phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Hải Triều

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố do ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri tại UBND phường Thanh Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị những vấn đề liên quan đến dân sinh, trong đó có vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải; hỗ trợ khắc phục các công trình bị thiệt hại, hư hỏng trong các đợt lũ lớn vừa qua. Trên địa bàn còn một số công trình giao thông bị xuống cấp, hư hỏng, đường thấp trũng cần được nâng cấp nhằm đảm bảo giao thông đi lại. Các dự án, công trình chậm triển khai, hoặc không triển khai cần sớm thu hồi để bàn giao cho địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng. Đề nghị các cấp, ban ngành tháo gỡ vướng mắc, kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Lãnh đạo phường Thanh Thủy đã trao đổi, giải thích, giải trình những vấn đề của cử tri kiến nghị trong thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất lớn nhằm đệ trình lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ theo nguyện vọng của cử tri.

Cử tri xã Nam Đông đề đạt ý kiến, nguyện vọng đến Tổ đại biểu HĐND số 11. Ảnh Thái Bình

Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn và TUV, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre Lê Thị Thu Hương chủ trì đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Đông trước kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 11 đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố 10 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm 2025; thông tin kết quả hoạt động của HĐND thành phố; trả lời các ý kiến cử tri xã Nam Đông tại kỳ họp trước đó.

Tại kỳ họp, các cử tri nêu ý kiến liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã không chuyên trách; việc nghỉ việc theo chế độ 154 nhưng chưa chi trả chế độ; liên quan đến thủy điện Thượng Nhật xả lũ kết hợp lũ ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu của người dân nhưng đơn vị chưa đền bù; liên quan hồ sơ người có công và chế độ chính sách thờ cúng liệt sĩ.

Cử tri cũng phản ánh, có những ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý. Ví dụ tại kỳ họp thứ 7 cử tri đã đề xuất đường sản xuất thôn 1, nhưng chính quyền trả lời do quy hoạch khu du lịch đập tràn Hai Nhất - hồ Tà Rinh còn chậm, do vậy đề nghị sớm thực hiện để người dân ổn định sản xuất.

Liên quan đến việc đền bù diện tích lòng hồ Tả Trạch đã đo đạc từ năm 2012 đến nay chưa được giải quyết, cử tri Hồ Xuân Hàn (thôn Bha Bhra) kiến nghị phần lớn đất đai, hoa màu của gia đình ông và một số hộ lân cận nằm ngập trong hồ Tả trạch ngập vượt mức cho phép khi mùa mưa lũ. Ông Hà mong được nhà nước hỗ trợ đất sản xuất vì nhiều năm chưa được bố trí khiến đời sống khó khăn, nhất là mùa mưa lũ.

Cử tri Hồ Văn Cường (Thôn Lập) cho rằng, sau các đợt mưa lũ vừa qua, đường sản xuất đi lại khó khăn; hệ thống thoát nước hư hỏng, gây ngập lụt khi mưa lớn. Ngoài ra, một số đoạn đường bê tông xuống cấp nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Hiện nay, người dân thiệt hại nhiều về cây trồng, do đó cần sự hỗ trợ thiệt hại cây trồng cho dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 11, các đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo xã Nam Đông đã ghi nhận toàn bộ các kiến nghị, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố Huế sắp tới.

Cử tri xã Quảng Điền đề đạt các nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Anh Phong

UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền tổ chức hội nghị đại biểu HĐND TP. Huế và xã Quảng Điền tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2025.

Các ông: Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã Quảng Điền chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều cử tri xã Quảng Điền kiến nghị, đề xuất với các đại biểu HĐND thành phố và xã Quảng Điền những vấn đề về sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh.

Nhiều cử tri mong muốn và kỳ vọng, sớm được đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu để vừa phục vụ đi lại của người dân các xã ven phá Tam Giang cũng như kích cầu du lịch, dịch vụ. Đây là công trình mà nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Quảng Điền cũ và các xã, phường hiện nay đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Lương Trí, Giám đốc HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2, cử tri thôn La Vân Thượng nêu ý kiến, các đại biểu HĐND thành phố quan tâm hỗ trợ các chính sách có liên quan đến những thiệt hại do mưa lũ về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Việc nạo vét sông Rào Cùng vẫn chưa hoàn thành công trình, gây ảnh hưởng đến diện tích hoa màu của người dân vì bồi lấp bùn đất. Ông Phan Phước, cử tri thôn Đông Phước đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết chuyển giao hệ thống trạm bơm thủy lợi cho HTX Nông nghiệp Đông Phước; đầu tư thêm máy móc sản xuất nông nghiệp.

Nhiều ý kiến của các cử tri cũng đã đồng tình, tán thành với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua. Tuy nhiên, ý kiên khác cũng đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu để mở rộng, đầu tư thêm các vỉa hè; đổi tên cầu Đan Điền thành cầu Sịa; di dời các trụ điện hạ thế nằm trong đất nhà dân ra ngoài…

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã giải thích, làm rõ thêm nhiều vấn đề; đồng thời khẳng định, đây là những kiến nghị, đề xuất chính đáng của bà con cử tri.

Qua đó, đại biểu HĐND thành phố và xã Quảng Điền rà soát, đánh giá lại từng vấn đề cụ thể để điều chỉnh kế hoạch sát với tình hình thực tế; kiến nghị, đề xuất với thành phố theo thẩm quyền. Riêng dự án cầu Vĩnh Tu thành phố đã có chủ trương, chờ nguồn lực để đầu tư xây dựng.

Ngoài việc lãnh đạo xã Quảng Điền giải đáp cụ thể từng vấn đề mà cử tri quan tâm, ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đề nghị chính quyền địa phương và các thôn, phòng, ban của xã Quảng Điền tổng hợp từng nhóm nội dung để kiến nghị HĐND thành phố, lãnh đạo thành phố các đơn vị, ban, ngành liên quan của thành phố tính toán tổng thể để xem xét giải quyết. Tất cả các ý kiến, kiến nghị đều được xem xét với mục tiêu cao nhất, là đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân và đúng pháp luật.

Người dân phường Thuận An phản ánh ý kiến. Ảnh Đức Quang

Tổ đại biểu số 10, Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thuận An gửi đến các đại biểu nhiều ý kiến liên quan đến hạ tầng giao thông, cơ sở giáo dục và đời sống dân sinh.

Về hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị có phương án cấm ô tô hoặc cấm theo giờ tại một số đoạn đường gần Trường tiểu học số 1 Thuận An nhằm tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuyến đường Đoàn Trực thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ, bụi bặm vào mùa hè và lầy lội khi mùa đông đến; người dân mong được đầu tư nâng cấp cùng hệ thống kênh mương tiêu thoát nước. Khu tái định cư Tân Mỹ đến nay vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, nhiều đoạn còn là đường đất, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, cử tri đề nghị sớm kết nối các tuyến đường nội thị với Quốc lộ 49B, nhất là khi khu vực này dân cư đã sinh sống đông đúc. Tuyến đường Hoàng Sa được sử dụng làm đường vận chuyển phục vụ thi công cầu vượt cửa biển Thuận An hiện nhỏ hẹp, cần được quan tâm bố trí vốn để mở rộng. Các tuyến đường An Hải, Trường Sa cũng đã xuống cấp, cần sớm được sửa chữa.

Về cơ sở giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn bị xuống cấp hoặc ngập úng vào mùa mưa. Trường tiểu học Phú Tân thường xuyên bị ngập, thiếu phòng chức năng và cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Trường tiểu học số 1 Thuận An dù được sửa chữa cách đây ba năm nhưng nay đã xuống cấp trở lại, nước mưa tạt vào phòng học; phụ huynh và giáo viên mong muốn được đầu tư nâng cấp. Trường THCS Phú Tân cũng gặp tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn.

Các kiến nghị khác gồm, 4 tuyến đường nội thị chưa được đấu nối với Quốc lộ 49B; hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân năm 2024 và 2025 đến nay vẫn chưa được chi trả; hệ thống điện chiếu sáng tại Phú Thuận và Phú Hải cũ chưa được đầu tư đồng bộ, người dân phải tự đóng góp để thắp sáng; cầu Tam Giang không có điện chiếu sáng hơn sáu tháng qua, gây mất an toàn khi đi lại vào ban đêm.

Bên cạnh đó, một số hộ nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại do bão lũ đề nghị được khoanh nợ để có điều kiện tái sản xuất và ổn định sinh kế.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện HĐND thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền phường Thuận An khẩn trương rà soát, giải quyết từng nội dung kiến nghị, ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời, các ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo đầy đủ tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.