Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Cử tri Vỹ Dạ phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến hạ tầng dân sinh và đô thị. Nổi bật là tình trạng đền bù, giải tỏa kéo dài; một số tuyến đường thi công dở dang hoặc xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong đi lại, nhất là sau các đợt mưa lũ. Nhiều tuyến đường xuất hiện “ổ gà, ổ vịt”, mặt đường lún sâu, từng xảy ra tai nạn; hệ thống điện hạ thế khu vực Thủy Vân xuống cấp, cần được nâng cấp để bảo đảm an toàn.

Cử tri đề nghị thành phố khẩn trương xem xét việc trả lại mặt bằng nhà văn hóa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Công trình bị thu hồi nhiều năm nhưng chưa được triển khai, ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa - xã hội của địa phương. Nhiều ý kiến cũng bức xúc trước tình trạng quy hoạch treo kéo dài. Có khu vực bị treo đến 15 năm, người dân không được cơi nới, sửa chữa nhà. Nhiều căn nhà thấp, ngập sâu hoặc xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể cải tạo, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Cử tri mong thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh thường xuyên lưu thông qua lại.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận các kiến nghị và cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát, ưu tiên xử lý những vấn đề bức thiết, nhất là hạ tầng giao thông và các điểm có nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo đảm đời sống Nhân dân.

Cử tri Thủy Xuân kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm

Cùng ngày, Tổ đại biểu số 4 HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, do UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thủy Xuân. Đại diện Tổ đại biểu số 4 đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội nổi bật 10 tháng đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm 2025; thông tin kết quả hoạt động của HĐND thành phố; trả lời các ý kiến cử tri phường Thủy Xuân tại kỳ họp trước đó.

Các cử tri phản ánh nhiều tuyến đường bị xuống cấp cần được đầu tư nâng nền hạn chế tình trạng tai nạn giao thông. Một số dự án triển khai chậm, kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân cần được đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đời sống người dân. Chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành mang lại nhiều thay đổi trong công tác quản lý, vận hành, các cử tri mong muốn trong thời gian tới, các thủ tục hành chính cần được đẩy nhanh, hạn chế khó khăn cho người dân.

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, các cử tri mong muốn được cung cấp số liệu thống kê và điều tiết của các thủy điện trên địa bàn một cách nhanh chóng nhất; công khai minh bạch các nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho các xã, phường sau thiên tai...

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, các đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận toàn bộ các kiến nghị, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố Huế sắp tới.

Cử tri Hương Thủy kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 6 do ông Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại UBND phường Hương Thủy.

Tổ đại biểu HĐND số 6 đã báo cáo đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua; kết quả hoạt động của HĐND thành phố; các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11; đồng thời thông tin về kết quả giải quyết những kiến nghị đã được cử tri gửi gắm trong kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri trên địa bàn đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và gửi đến đoàn nhiều góp ý thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề bức thiết như: Nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là tuyến Lê Thanh Nghị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và đảm bảo an toàn giao thông; cải tạo hệ thống mương thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ; quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; đề nghị chú trọng bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn phường.

Nhiều ý kiến đã được Chủ tịch UBND phường trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị, tạo sự đồng thuận và ghi nhận từ phía cử tri.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị UBND phường tiếp tục rà soát và đề xuất cụ thể các danh mục, chương trình, dự án cần đưa vào nghị quyết của HĐND. Đồng thời, Tổ đại biểu HĐND số 6 sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm ngập úng và các công trình trọng điểm, nhằm ghi nhận hiện trạng và tham mưu những giải pháp phù hợp trình UBND thành phố xem xét trong thời gian tới.