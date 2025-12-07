Siết chặt trách nhiệm, xử lý kiến nghị từ cơ sở

Các đại biểu HĐND thành phố khảo sát thực tế, lắng nghe các kiến nghị cử tri

Những vấn đề dân sinh được tháo gỡ từng bước

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Huế khóa VIII, cử tri gửi hàng chục kiến nghị về các nhóm vấn đề nóng: Đầu tư - xây dựng cơ bản, nước sạch, giao thông; quy hoạch - đền bù; đất đai - môi trường; nông nghiệp - nông thôn; chính sách xã hội… Đến nay, toàn bộ kiến nghị đã được trả lời và một phần quan trọng đã có hướng xử lý rõ ràng.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là cầu Phú Lưu (phường Vỹ Dạ). Cây cầu hơn nửa thế kỷ tuổi, tải trọng chỉ 1,5 tấn, từ lâu là nỗi lo thường trực của hơn 5.000 cư dân.

Sau nhiều năm mong chờ, năm 2025 UBND TP. Huế đã thống nhất chủ trương xây mới hai cầu Phú Lưu trong dự án cầu qua Cồn Hến, tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng. Hồ sơ đang được hoàn thiện để trình phê duyệt và đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026 - 2030. Người dân Vỹ Dạ có thêm niềm tin về một tuyến giao thông an toàn, đồng bộ trong tương lai.

Tại lối đi tự mở giao đường sắt Lương Văn Can, sau vụ tai nạn nghiêm trọng, việc đóng lối đi khiến sinh hoạt và kinh doanh của người dân gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, theo định hướng của Bộ Xây dựng, khu vực này sẽ xây dựng hầm chui trong chương trình xóa lối đi tự mở trên tuyến Bắc - Nam. Vì vậy, việc lắp đèn giao thông như cử tri kiến nghị không còn phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Báo cáo giải quyết kiến nghị của UBND thành phố cho thấy, các sở, ngành, địa phương đã không chỉ “trả lời cho đủ” mà còn chủ động phân loại, rà soát, giải trình rõ trạng thái từng kiến nghị: Nội dung đã hoàn thành, nội dung phụ thuộc vốn Trung ương, nội dung đang chuẩn bị đầu tư hoặc vượt thẩm quyền.

Theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày như đường xuống cấp, ngập úng, cầu yếu, lối đi bị bịt… đã được đưa vào kế hoạch xử lý và theo dõi tiến độ từng tháng.

Cử tri nêu kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 11

6 giải pháp mạnh xử lý kiến nghị cử tri

Dù đạt nhiều kết quả, UBND TP. Huế thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế kéo dài trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri. Đó là một số lĩnh vực ở cơ sở chưa sâu sát; sự phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn thiếu chủ động; nhiều kiến nghị thuộc thẩm quyền xã, phường nhưng cơ sở giải thích chưa kịp thời, khiến người dân phải gửi lên cấp trên.

Để khắc phục triệt để, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho biết, UBND TP. Huế xác định 6 nhóm giải pháp trọng tâm: Rà soát, kiểm tra và thực hiện đúng quy trình - đúng thời hạn; tăng cường phối hợp liên ngành, tránh đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; giải quyết, đối thoại ngay tại cơ sở để giảm kiến nghị vượt cấp; trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc cử tri; phối hợp Văn phòng HĐND - UBND theo dõi sát tiến độ từng kiến nghị.

Trước Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, ngoài các buổi tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND, HĐND thành phố cũng thành lập các đoàn khảo sát đã kiểm tra thực tế tại những điểm sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ô Lâu và sông Bồ, nơi người dân đã liên tục kiến nghị.

Từ các buổi khảo sát cho thấy, tại Hương Trà, Kim Trà và Phong Dinh, nhiều đoạn bờ sông bị khoét sâu vào đất sản xuất và khu dân cư. “Mỗi trận mưa lớn, chúng tôi không dám ngủ, bởi nỗi lo sạt lở đeo bám từng ngày”, ông Lê Văn Hoài, phường Kim Trà cho biết.

Chính quyền và người dân kiến nghị thành phố ưu tiên bố trí kinh phí cho các hạng mục kè cấp thiết; tăng cường kiểm tra, cảnh báo mùa mưa bão; đồng thời đẩy nhanh quy trình thẩm định, phê duyệt để sớm thi công.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, các kiến nghị liên quan sạt lở và hạ tầng giao thông, đều mang tính cấp bách vì ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người dân và ổn định phát triển của địa phương. Đoàn khảo sát sẽ tiếp tục theo dõi thực tế, tổng hợp ý kiến và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo. Toàn bộ nội dung liên quan sẽ được đưa vào báo cáo trình kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố.