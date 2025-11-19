Ưu tiên giải quyết các kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân

Cử tri phường Hương An nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Chiều 21/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh (Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố) có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hương An.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông; công tác vệ sinh môi trường; chế độ chính sách; công tác giải phóng mặt bằng; sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường ngập lụt kéo dài, đặc biệt là các điểm giao thông huyết mạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Cử tri cũng kiến nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, đồng thời mong muốn, việc hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Cử tri phường Kim Long trình bày kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Kim Long. Ông Võ Lê Nhật -TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân đại diện Tổ chủ trì buổi tiếp xúc.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, cử tri phường Kim Long đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề dân sinh như nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp; hoàn thiện cơ sở vật chất tại nhà sinh hoạt cộng đồng; đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cử tri phường Kim Trà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cũng trong ngày 21/11, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố do ông Hà Văn Tuấn làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri xã Bình Điền và phường Kim Trà.

Tại xã Bình Điền, cử tri đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến: chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc làm cho người lao động tại KCN Bình Thành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Bình Thành; điện chiếu sáng; hỗ trợ hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi; chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Bình Điền...

Cử tri cũng đề nghị cần cải tạo, mở rộng cống thoát nước trên tuyến QL49 đi qua địa bàn; cải tạo một số tuyến đường phục vụ sản xuất; đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 16, Hượng Thọ - Bình Thành; phân bổ kinh phí cho công tác quy hoạch để mở rộng không gian phát triển của xã; hỗ trợ kinh phí để vận hành hệ thống truyền thanh thông minh; hạn chế cấp phép khai thác các mỏ đất, đá…

Tại phường Kim Trà, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc; tình trạng ngập úng do thi công tuyến đường ven sông Bồ; công tác thu gom rác thải chưa đáp ứng yêu cầu; di dời hệ thống cột điện xuống cấp; nâng cấp các tuyến đường thấp trũng thường xuyên ngập úng.

Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh hệ thống xả thải để hạn chế ô nhiễm môi trường; có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm công trình công cộng; hỗ trợ bê tông hóa ngõ xóm và nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện các xã, phường đã tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cam kết xử lý những vấn đề còn lại trong thời gian sớm nhất.

Sau khi trao đổi, giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung, đại diện Tổ đại biểu số 3, số 8 HĐND thành phố đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới.