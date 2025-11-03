Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế ủng hộ hơn 330 triệu đồng giúp người dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tiếp nhận bảng tượng trưng 333 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cho biết, từ ngày 27/10 - 3/11, trên địa bàn thành phố Huế đã hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử, lượng mưa đo được tại khu vực Bạch Mã gần 1.800mm, mức cao kỷ lục, gây ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn. Nhờ sự vận hành hiệu quả của hệ thống hồ chứa, phương châm “bốn tại chỗ” và sự vào cuộc kịp thời của chính quyền hai cấp, thành phố đã chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế.

Ông Nguyễn Chí Tài cũng cam kết sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thiết yếu, ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân thành phố Huế đang phải gánh chịu. Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đơn vị mong muốn được đóng góp phần nhỏ bé của mình để chia sẻ khó khăn với bà con, góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết trước mắt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.