Tháo gỡ hơn 5.000 bẫy động vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

Cán bộ VQG Bạch Mã thả động vật về rừng. Ảnh: VQGBM

Thông tin này được VQG Bạch Mã đưa ra tại Hội nghị Công viên Di sản ASEAN (AHP) diễn ra ở Quảng Ninh ngày 3/12.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã, trong 3 năm qua kể từ khi được công nhận là AHP, đơn vị kiên định thực hiện quản trị theo chuẩn AHP, lấy bằng chứng dữ liệu làm nền tảng, gắn kết cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm và huy động đa nguồn lực bền vững.

Đáng chú ý, 3 năm liền không xảy ra cháy rừng nhờ 10 đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng đa cấp độ và phối hợp liên ngành chặt chẽ.

Liên quan đến chuyển đổi số và khoa học công nghệ, VQG Bạch Mã đã trang bị thiết bị số cho 100% trạm kiểm lâm. Ngoài ra, Vườn đã thử nghiệm AI nhận diện loài qua bẫy ảnh, radio-tracking theo dõi rùa hộp trán vàng sau tái thả, khai thác trợ lý AI trong phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo. Hơn 30 viện, trường trong, ngoài nước thực hiện nghiên cứu thực địa; cập nhật danh lục Vườn với hơn 73 loài mới cho khoa học (50 loài thực vật, 23 loài động vật). Bẫy ảnh ghi nhận sự xuất hiện trở lại của gấu ngựa, cầy vằn bắc, quần thể tê tê, sơn dương và các loài linh trưởng có xu hướng tăng.

Về du lịch sinh thái, từ 2023 - 2025 Vườn đón 66.700 lượt khách, trong đó có hơn 18.300 lượt khách quốc tế, doanh thu vé hơn 3,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Vườn đã xây dựng tour chuyên đề như chinh phục thác Đỗ Quyên, xem chim, trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh, tổ chức giải chạy vì bảo tồn động vật hoang dã. Theo Đề án 2024 - 2030, Bạch Mã đã ký thương thảo hợp đồng cho thuê môi trường rừng với 10 doanh nghiệp tại 13 điểm/tuyến theo quy hoạch, đảm bảo chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

Thời gian qua, VQG Bạch Mã cũng đã hỗ trợ sinh kế cho 41 thôn vùng đệm với kinh phí 40 - 50 triệu đồng/thôn/năm và tăng cường công tác truyền thông pháp luật.

Cũng theo ông Linh, bước sang giai đoạn mới, VQG Bạch Mã đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu lớn và AI, mở rộng đồng quản lý với cộng đồng vùng đệm, đẩy mạnh phục hồi sinh cảnh then chốt, phát triển du lịch sinh thái và đa dạng hóa nguồn thu; hướng đến tài chính bền vững…