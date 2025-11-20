Phát huy tiềm lực trí tuệ trí thức trẻ Huế trong hội nhập quốc tế

Trí thức trẻ của Huế luôn tích cực tham gia nghiên cứu, sáng tạo và có nhiều công trình, sản phẩm khoa học, công nghệ hữu ích

Với mục tiêu phát huy và thúc đẩy mạnh mẽ tiềm lực, trí tuệ của trí thức trẻ thành phố Huế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, diễn đàn không chỉ tạo ra một không gian ý nghĩa để trí thức trẻ trao đổi, học hỏi và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, mà còn là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí lập thân lập nghiệp cùng khát vọng cống hiến mãnh liệt.

Thông qua diễn đàn, Liên hiệp Hội mong muốn khẳng định tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố, đồng thời thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học. Đây cũng là cơ hội để đa dạng hóa các hình thức hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế chung, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ... cũng đã chia sẻ tại diễn đàn về những cơ chế, chính sách địa phương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hỗ trợ trí thức trẻ vươn mình hội nhập quốc tế; vai trò đối ngoại trong đẩy mạnh hội nhập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kết nối và nâng tầm đội ngũ trí thức trẻ.

Nhiều sản phẩm đặc sản Huế đã được thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu, sáng tạo của trí thức trẻ Huế

Tại diễn đàn và tọa đàm, đội ngũ trí thức trẻ Huế được bày tỏ quan điểm trên cơ sở khoa học và thực tiễn để từ đó có cơ sở tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần học tập và lao động sáng tạo trong đội ngũ trí thức trẻ Huế.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn, các đại biểu còn được tham gia hoạt động tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Thông qua đây nhằm tạo động lực để hình thành các nhóm nghiên cứu, các dự án đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.