Kịp thời đưa sản phụ, bệnh nhân đi cấp cứu trong mưa lũ

HNN.VN - Trong sáng 3/11, lực lượng Công an TP. Huế tiếp tục ra quân hỗ trợ các trường hợp người dân bị mắc kẹt và ốm đau, cần đưa đi cấp cứu tại những vùng ngập sâu.

 Công an phường Hương Trà dùng xuống máy đưa bà Hoàng Thị Noãn đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an TP. Huế

Nước lũ đang tiếp tục lên nhanh khiến nhiều vùng thấp trũng tại TP. Huế tái diễn tình trạng ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Công an TP. Huế tiếp tục chỉ đạo công an các xã, phường và đơn vị bám địa bàn, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em trong tình huống nguy cấp.

Trong sáng nay, Công an xã Đan Điền đã kịp thời đưa bà bà Lê Thị Thủy (58 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Lộ) đi cấp cứu tại Bệnh viện Hương Trà từ tin báo nhờ hỗ trợ của con trai là anh Lê Quang Độ.

Tại phường Hương Trà, bà Hoàng Thị Noãn (85 tuổi, người già neo đơn ở tổ dân phố 3) do bị ngã trong nhà dẫn đến bị thương ở vùng đầu cũng đã được công an phường phân công cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện toàn lực lượng Công an TP. Huế đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24h, tiếp tục giúp đỡ Nhân dân trong thiên tai, mưa lũ.

Sáng 3/11, UBND phường Dương Nỗ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức đưa 6 sản phụ đến kỳ dự sinh, 3 bệnh nhân chạy thận và 1 trường hợp viêm ruột thừa đến Bệnh viện Trung ương Huế an toàn.

Phường Dương Nỗ hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu. Ảnh: UBND phường Dương Nỗ

Do mưa lớn, toàn phường bị ngập sâu, nhiều tuyến đường chia cắt. Trước tình huống khẩn cấp, các lực lượng đã huy động thuyền, ca nô vượt qua dòng nước xiết đến từng hộ dân để tiếp cận, đưa các bệnh nhân ra khu vực an toàn. Sau đó, 9 trường hợp được chuyển cùng lúc lên bệnh viện bằng một chiếc thuyền lớn, 1 trường hợp được chuyển bằng xe.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết: “Chúng tôi cố gắng hết sức để đưa các bệnh nhân đến nơi điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lũ phức tạp”.

