Những công trình định hình diện mạo mới cho đô thị Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) kiểm tra sơ đồ các vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ DA tuyến đường sắt tốc độ cao

Tập trung triển khai các dự án trọng điểm

Khu vực bờ Bắc cầu Nguyễn Hoàng được xem là một trong những không gian đẹp nhất của Huế, nằm giữa tuyến văn hóa - du lịch Kim Long - Thiên Mụ - Dã Viên. DA chỉnh trang cảnh quan tại đây vốn là hạng mục thành phần của DA đường và cầu Nguyễn Hoàng được tách ra và giao cho Trung tâm Công viên cây xanh thành phố làm chủ đầu tư.

DA thực hiện trên diện tích gần 4,8ha, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, gồm đường dạo lát đá granite, sân khấu ngoài trời bằng gỗ lim, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đồng bộ với cầu Nguyễn Hoàng và khu dịch vụ - vệ sinh công cộng hiện đại. Triết lý “không bê tông hóa” là điểm nhấn, giữ tối đa không gian mở và tạo tầm nhìn thoáng đãng về phía sông Hương đã được áp dụng triệt để vào công trình này.

Theo hồ sơ, thẩm định tổng mặt bằng 1/500 sẽ hoàn thành đầu tháng 12/2025; chủ đầu tư dự kiến sẽ được phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu ngay tháng 1/2026 để khởi công đầu năm 2026.

Hướng về phía biển, tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An là DA chiến lược mở rộng không gian đô thị Huế về phía đông. DA có tổng mức đầu tư 3.496 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng), quy mô 21,8km; trong đó đoạn đầu tư trước dài 7,785km và cầu vượt cửa biển dài 2,36km. Đây được xem là “đòn bẩy” tạo động lực hình thành không gian đô thị - du lịch vùng biển.

Hiện nay, cầu vượt cửa biển Thuận An đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang lắp đặt chiếu sáng nghệ thuật và camera. Hai đầu cầu cũng được đẩy mạnh thi công: Phía Hải Dương đã rải cấp phối toàn tuyến và thảm nhựa 1,5km; phía Thuận An hoàn thiện gần 1km. Khi toàn tuyến hoàn thành, dự án không chỉ tạo quỹ đất phát triển lên đến 1.500ha mà còn rút ngắn tuyến đường cứu hộ - cứu nạn trong mùa mưa bão.

Trên trục Bắc - Nam, DA Khu tái định cư (TĐC) 06 phường Vỹ Dạ phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao, một DA quốc gia đặc biệt quan trọng cũng đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ. Khu TĐC rộng 2,5ha, tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng, gồm 74 lô đất từ 85 - 200m². Dù khởi công từ tháng 8/2025 nhưng đến nay mới đạt 8% khối lượng do vướng mặt bằng. Sau khi được phê duyệt và chi trả bồi thường, 90% diện tích đã được bàn giao, tuy vậy DA vẫn phải “chạy đua” để kịp tiến độ bàn giao đất trước 30/3/2026 và hoàn thành toàn bộ trước 30/5/2026.

Các đơn vị thi công san lấp mặt bằng tại dự án Khu tái định cư B5

Quyết tâm gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Dù mang theo nhiều kỳ vọng, song các DA động lực của Huế đều đang gặp điểm nghẽn về quỹ đất tái định cư. Đây là nguyên nhân chính kéo chậm tiến độ, gây khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khiến các mũi thi công không thể triển khai đồng loạt.

DA Tuyến đường bộ ven biển Thuận An - Hải Dương là ví dụ rõ nhất. Theo Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 1, Khu TĐC B5 là “điểm tựa” giải quyết nhu cầu TĐC cho toàn tuyến ven biển và các DA liên quan. Dự án có 145 lô đất, trong đó 121 lô đã bố trí, chỉ còn 24 lô đang hoàn thiện hạ tầng. Tuy nhiên, một vướng mắc pháp lý phát sinh: 2 căn nhà tại nút giao N2 không đủ điều kiện bố trí TĐC theo luật cũ, nhưng theo Luật Đất đai 2024 lại thuộc diện được bố trí. Việc này khiến hồ sơ phải cập nhật lại, kéo dài thời gian xử lý và làm chậm tiến độ GPMB.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND thành phố đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Các dự án TĐC như khu B5 mở rộng có diện tích 8,33ha, với 82 lô, tổng mức đầu tư 210,6 tỷ đồng phải được phê duyệt trong tháng 12/2025, triển khai thi công đầu năm 2026 và bắt đầu giao đất TĐC từ tháng 7/2026. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tối đa nguồn lực cho công tác GPMB, xem đây là khâu quyết định mở khóa toàn bộ chuỗi dự án động lực. Việc chuẩn bị đủ quỹ đất TĐC không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn tạo thế chủ động cho các dự án trong tương lai.

Tại buổi kiểm tra hiện trường các DA vào ngày 1/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị phải đặt ưu tiên cao nhất cho tiến độ và chất lượng công trình. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các DA động lực đều gắn trực tiếp với lợi ích của cộng đồng, kỳ vọng của người dân. Vì vậy, các hạng mục phải được triển khai nghiêm túc, đúng cam kết và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Đối với công tác TĐC, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, đây là nhiệm vụ có tính “mở khóa” đối với toàn bộ chuỗi DA, do đó phải triển khai khẩn trương, bảo đảm người dân được bố trí nơi ở mới tương xứng, thuận lợi hơn so với chỗ ở cũ để yên tâm bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý DA và chính quyền cơ sở chủ động phối hợp, rà soát, xử lý dứt điểm những tồn tại về mặt bằng. Các hồ sơ, thủ tục liên quan phải được hoàn thiện nhanh, thống nhất giữa các sở, ngành để tránh tình trạng đùn đẩy hoặc kéo dài thời gian phê duyệt, nhằm tạo mặt bằng sạch sớm nhất cho các công trình thi công về đích đúng tiến độ.