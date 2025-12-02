BSCKII. Thái Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Huế

DSCKI. Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế (bên trái) trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho BSCKII. Thái Văn Tuấn

Tại hội nghị, Sở Y tế đã công bố Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 1/12/2025 của UBND TP. Huế về việc điều động và bổ nhiệm ông Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc CDC Huế trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 30/11/2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII. Thái Văn Tuấn cảm ơn lãnh đạo thành phố và Sở Y tế đã tín nhiệm giao trọng trách. Tân Giám đốc CDC Huế khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, kế thừa và phát huy những kết quả mà đơn vị đã đạt được; đồng thời nêu rõ quyết tâm cùng tập thể cán bộ, nhân viên CDC Huế xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, CDC Huế sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát dịch bệnh, nâng cao năng lực xét nghiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch và các chương trình y tế dự phòng trên địa bàn.

Việc bổ nhiệm tân Giám đốc CDC Huế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho đơn vị trong giai đoạn đổi mới, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành, cùng sự am hiểu sâu về bộ máy ngành y tế địa phương, BSCKII. Thái Văn Tuấn được đánh giá là nhân sự phù hợp để tiếp tục đưa CDC Huế phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng của TP. Huế trong những năm tới.