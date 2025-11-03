Điều chỉnh lịch thi phỏng vấn công chức để bảo đảm an toàn trong mưa lũ

Thí sinh làm bài thi phần 1 vòng 2 tại kỳ thi tuyển dụng công chức TP. Huế năm 2025

Để bảo đảm an toàn, Hội đồng quyết định tạm hoãn tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2025, dự kiến diễn ra ngày 4/11.

Theo thông báo mới, vòng phỏng vấn sẽ được tổ chức lại vào lúc 7h30 ngày 6/11/2025 (thứ Năm). Các nội dung khác vẫn được thực hiện theo Thông báo số 5072/TB-HĐTDCC ngày 31/10/2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Huế. Cụ thể, kỳ thi phỏng vấn có 236 thí sinh tham dự, được tổ chức theo hình thức phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống, khả năng diễn đạt và thái độ phù hợp với vị trí việc làm; mỗi thí sinh có 30 phút dự thi và không thực hiện phúc khảo. Địa điểm thi được giữ nguyên tại Trường Cao đẳng Huế, số 82 Hùng Vương, TP. Huế.

Hội đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự thi lưu ý lịch thi điều chỉnh, chủ động theo dõi thông tin trên trang snv.hue.gov.vn.