Di chuyển 1.135 hộ/3.121 nhân khẩu đến nơi an toàn

Di chuyển người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn

Đó là các xã, phường: Hóa Châu, An Cựu, Dương Nỗ, Phong Thái, Phong Dinh, Kim Trà, Hương Thủy, Quảng Điền, A Lưới 5, A Lưới 3, Phú Xuân, Kim Long, Lộc An, Khe Tre, Đan Điền, Hưng Lộc, Thuận Hóa, Hương An, Mỹ Thượng, Phong Điền, Thanh Thủy, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 1, Vinh Lộc, Phú Lộc, Phú Bài, Thuận An, Phú Vang, Thủy Xuân, Phú Hồ.

Trên địa bàn phường Kim Long có 8 tổ dân phố thuộc khu vực xã Hương Thọ cũ nằm trong nguy cơ bị ngập sâu. Đợt lụt từ ngày 27-31/10, có 7/8 tổ dân phố gồm: Định Môn, Kim Ngọc, La Khê Trẹm, La Khê Bãi, Thạch Hàn, Liên Bằng, Hải Cát bị ngập chia cắt. Phường đã tiến hành di chuyển 82 hộ với 332 khẩu lên trú ẩn tại các nhà cao, trường học, hợp tác xã Hương Thọ, trụ sở UBND xã Hương Thọ cũ…

Cung cấp lượng thực, thực phẩm cho người dân vùng thấp trũng

Đợt lụt này, phường đã tiến hành đưa 10 hộ gia đình có người già, trẻ em di dời và đang tiếp tục theo dõi nước. Lãnh đạo phường đã phân công lực lượng thông báo cho toàn dân chủ động, sẵn sàng ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ”, nước lớn là dân chuyển lên cao.

Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và đưa 4 hộ/16 nhân khẩu ở thôn Diên Mai, xã A Lưới 2, nằm trong khu vực nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất; giúp các hộ dân này di dời đến nơi an toàn.

Hiện, trên địa bàn TP. Huế đã có 1.075 phương tiện/7.657 lao động về nơi trú tránh trú an toàn; đồng thời, được lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tại các khu neo đậu, bến, cảng.