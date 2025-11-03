Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra các điểm sạt lở, vùng xung yếu

Đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện Nam Đông (cũ)

Tại hiện trường, đoàn công tác đã đến kiểm tra mố cầu Phú Mậu (Km20+25, xã Khe Tre) bị sập, toàn bộ kết cấu dưới chân cầu bị cuốn trôi do nước lũ dâng cao. Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra khu vực cầu Leno, nối hai xã Khe Tre và Nam Đông, cũng bị nước lớn làm xói lở, sập phần chân cầu.

Đoàn công tác cũng khảo sát một số điểm sạt lở khác và kiểm tra khu vực đồi bị nứt tại thôn K’Long, nơi có nguy cơ sạt lở cao sau nhiều ngày mưa lớn. Đất đá quanh khu vực này đã xuất hiện dấu hiệu trượt, sụt lún, đe dọa an toàn khu dân cư phía dưới. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn kéo dài khiến nền đất yếu, tạo ra các vết nứt và khả năng sạt lở cao.

Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ sạt lở và nguy cơ ảnh hưởng đến dân cư, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng có nguy cơ cao.

Sau nhiều ngày mưa lớn, các ngọn đồi trên địa bàn huyện Nam Đông (cũ) có nguy cơ trượt lở rất cao

“Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt khi mực nước các sông tiếp tục dâng, khu vực miền núi vẫn mưa kéo dài, thành phố đã chỉ đạo tăng cường hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các vùng sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân”, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Ông Phan Thiên Định cũng cho biết, tại khu vực Nam Đông và Khe Tre, hiện đã xuất hiện một số điểm sạt lở mới và thêm một cây cầu bị sập hố. Thành phố đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá tổng thể hiện trạng sạt lở, xây dựng giải pháp lâu dài, đồng thời phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn để điều tiết nước hợp lý, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Những hình ảnh và clip tại buổi kiểm tra của đoàn công tác:

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại mố cầu Phú Mậu (Km20+25, xã Khe Tre) bị sập

Mặt cầu bong tróc, đổ sập

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra tại khu vực cầu Leno, nối hai xã Khe Tre và Nam Đông

Cầu Leno, nối hai xã Khe Tre và Nam Đông cũng bị nước lớn làm xói lở, sập phần chân cầu

Tại khu vực đồi bị nứt tại thôn K’Long (xã Long Quảng), mặt đường nứt toác, dấu hiệu của đứt gãy địa chất. Nơi đây có nguy cơ sạt lở cao sau nhiều ngày mưa lớn