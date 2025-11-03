  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 16:25

Bắt giữ đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm laptop tại phường Thuận Hóa

HNN.VN - Ngày 3/11, Công an phường Thuận Hóa vừa bắt giữ đối tượng Châu Văn Điệp (sinh năm 1988, thường trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Kịp thời đưa sản phụ, bệnh nhân đi cấp cứu trong mưa lũỨng trực điều tiết giao thông ở Quốc lộ 1A và khắc phục các điểm sạt lởNgăn chặn tội phạm lợi dụng mưa lũ hoạt động

Đối tượng Châu Văn Điệp khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Vào khoảng 11h45 cùng ngày, lợi dụng lúc thời tiết mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn thành phố, người dân đang tập trung phòng, chống bão lũ, đối tượng Châu Văn Điệp đã lẻn vào nhà số 6A/99 Đặng Huy Trứ (phường Thuận Hóa) lấy trộm một máy tính xách tay để trong phòng khách. Tuy nhiên, khi vừa đi ra được một đoạn thì bị người dân phát hiện tri hô. Đúng lúc này, Tổ tuần tra Công an phường Thuận Hóa đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện và phối hợp bắt giữ.

Hiện, Công an phường Thuận Hóa đã thu giữ tang vật, tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong những ngày mưa lũ kéo dài vừa qua, bên cạnh việc tập trung di chuyển người dân đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực, Công an phường Thuận Hóa còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hoạt động với các loại tội phạm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để mỗi người dân đều nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anbắt giữđối tượnglợi dụngmưa lũtrộm cắptài sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra các điểm sạt lở, vùng xung yếu

Sáng 3/11, Đoàn công tác của UBND thành phố Huế do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa tại một số khu vực sạt lở, vùng xung yếu trên địa bàn huyện Nam Đông (cũ). Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra các điểm sạt lở, vùng xung yếu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top