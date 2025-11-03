Bắt giữ đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm laptop tại phường Thuận Hóa

Đối tượng Châu Văn Điệp khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Vào khoảng 11h45 cùng ngày, lợi dụng lúc thời tiết mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn thành phố, người dân đang tập trung phòng, chống bão lũ, đối tượng Châu Văn Điệp đã lẻn vào nhà số 6A/99 Đặng Huy Trứ (phường Thuận Hóa) lấy trộm một máy tính xách tay để trong phòng khách. Tuy nhiên, khi vừa đi ra được một đoạn thì bị người dân phát hiện tri hô. Đúng lúc này, Tổ tuần tra Công an phường Thuận Hóa đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện và phối hợp bắt giữ.

Hiện, Công an phường Thuận Hóa đã thu giữ tang vật, tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong những ngày mưa lũ kéo dài vừa qua, bên cạnh việc tập trung di chuyển người dân đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực, Công an phường Thuận Hóa còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hoạt động với các loại tội phạm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để mỗi người dân đều nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.