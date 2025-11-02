Di chuyển 581 sản phụ và hàng trăm bệnh nhân đến khu vực cao ráo, đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế ngập sâu nên các bệnh nhân điều trị nội trú được di chuyển lên tầng 2. Ảnh: BVCC

Đến trưa ngày 3/11, toàn thành phố có 11 cơ sở y tế bị ngập, gồm 7 trạm y tế và 4 bệnh viện, trung tâm trực thuộc Sở. Ngoài ra, 25 cơ sở khác bị ngập sân hoặc đường vào. Trong đó, nhiều trạm y tế tại các phường, xã như Thuận Hóa, An Cựu, Dương Nỗ, Phú Hồ, Thủy Thanh… ngập từ 20-60cm, gây khó khăn cho công tác KCB. Các bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng cơ sở 2, Tâm thần và Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y cũng bị ảnh hưởng nặng.

Ngay khi nước dâng cao, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức di chuyển bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp nặng, phụ nữ mang thai từ 36 tuần trở lên đến nơi an toàn. Toàn ngành đã vận động, hỗ trợ di chuyển 581 trường hợp sản phụ và hàng trăm bệnh nhân đến khu vực cao ráo, đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế, thuốc men và dinh dưỡng.

Chăm sóc bệnh nhân trong lũ ở Trung tâm Y tế Phú Xuân

Các cơ sở y tế vẫn duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, điều trị người bệnh trong mọi tình huống. Trong 24 giờ qua, toàn ngành ghi nhận 31 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt và lao động, 5 ca phẫu thuật, song không có ca ngộ độc hay sự cố y tế nghiêm trọng. Các bệnh viện vẫn đảm bảo dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất và nhân lực đáp ứng công tác KCB.

Hiện, các hoạt động KCB cơ bản ổn định, không xảy ra tình huống đặc biệt. Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, duy trì chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần giúp thành phố sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ, ổn định đời sống và phục hồi hoạt động y tế trên địa bàn.