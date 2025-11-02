  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 14:48

Di chuyển 581 sản phụ và hàng trăm bệnh nhân đến khu vực cao ráo, đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế

HNN.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ những ngày qua, Sở Y tế TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, kịp thời di chuyển bệnh nhân, đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe người dân.

Điều chỉnh lịch thi phỏng vấn công chức để bảo đảm an toàn trong mưa lũCông điện khẩn chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và bão KALMAEGIHuế tạm ngừng đón khách tại các điểm di tích do mưa lũ trở lại

 Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế ngập sâu nên các bệnh nhân điều trị nội trú được di chuyển lên tầng 2. Ảnh: BVCC

Đến trưa ngày 3/11, toàn thành phố có 11 cơ sở y tế bị ngập, gồm 7 trạm y tế và 4 bệnh viện, trung tâm trực thuộc Sở. Ngoài ra, 25 cơ sở khác bị ngập sân hoặc đường vào. Trong đó, nhiều trạm y tế tại các phường, xã như Thuận Hóa, An Cựu, Dương Nỗ, Phú Hồ, Thủy Thanh… ngập từ 20-60cm, gây khó khăn cho công tác KCB. Các bệnh viện Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng cơ sở 2, Tâm thần và Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y cũng bị ảnh hưởng nặng.

Ngay khi nước dâng cao, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức di chuyển bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp nặng, phụ nữ mang thai từ 36 tuần trở lên đến nơi an toàn. Toàn ngành đã vận động, hỗ trợ di chuyển 581 trường hợp sản phụ và hàng trăm bệnh nhân đến khu vực cao ráo, đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế, thuốc men và dinh dưỡng.

Chăm sóc bệnh nhân trong lũ ở Trung tâm Y tế Phú Xuân 

Các cơ sở y tế vẫn duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, điều trị người bệnh trong mọi tình huống. Trong 24 giờ qua, toàn ngành ghi nhận 31 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt và lao động, 5 ca phẫu thuật, song không có ca ngộ độc hay sự cố y tế nghiêm trọng. Các bệnh viện vẫn đảm bảo dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất và nhân lực đáp ứng công tác KCB.

Hiện, các hoạt động KCB cơ bản ổn định, không xảy ra tình huống đặc biệt. Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, duy trì chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần giúp thành phố sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ, ổn định đời sống và phục hồi hoạt động y tế trên địa bàn.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việny tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tham gia ứng cứu y tế ngoại viện khi có tình huống khẩn cấp

Chiều 2/11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Y tế – làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tham gia ứng cứu y tế ngoại viện khi có tình huống khẩn cấp
Ngành Y tế huy động tổng lực khử khuẩn tại trường học, chợ sau lũ đề phòng phát sinh dịch bệnh

Sau khi nước lũ rút, lượng bùn đất, xác động vật và rác thải ứ đọng tại các trường học, chợ và khu dân cư trên địa bàn TP. Huế khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh. Trong sáng 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế và trung tâm y tế (TTYT) các khu vực đã huy động tổng lực, vật tư, thiết bị triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm trường, chợ và khu dân cư, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp và bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Ngành Y tế huy động tổng lực khử khuẩn tại trường học, chợ sau lũ đề phòng phát sinh dịch bệnh
Thẫn thờ sau cơn lũ kinh hoàng

Sau trận mưa lũ kinh hoàng, người dân xứ Huế bắt đầu dọn dẹp lại trong cảnh bùn đất. Thời điểm này những thiệt hại hiện ra trước mắt trong ánh mắt thất thần, bất lực của người dân. Cơn lũ được xem là lịch sử đã cuốn đi nhiều thứ được gầy dựng bằng mồ hôi, công sức của bà con.

Thẫn thờ sau cơn lũ kinh hoàng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top