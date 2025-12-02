  • Huế ngày nay Online
Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 2025

HNN.VN - Là chủ đề của hội thảo khoa học quốc gia do Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET) chủ trì, diễn ra sáng 5/12.

Hội thảo nghe các báo cáo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 

Hội thảo có sự tham dự của gần 500 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, sinh viên, học viên với 4 báo cáo tổng quan về các nghiên cứu nổi bật về trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, công nghệ vật liệu và phát triển bền vững; cùng với 3 tiểu ban chuyên môn nghiên cứu trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, công nghệ xanh; công nghệ vật liệu và phát triển bền vững.

Kỷ yếu toàn văn hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 2025 - AIGTSD2025” là kết quả được biên tập công phu từ 44 công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học tiêu biểu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các ban chuyên môn của hội thảo. Đây là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo cho nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, sinh viên và các cơ quan hoạch định chính sách trong việc định hướng phát triển công nghệ gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Hội thảo diễn ra với các mục tiêu: Cập nhật và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh và các giải pháp phát triển bền vững, đồng thời thảo luận các xu hướng công nghệ trong và ngoài nước; tạo diễn đàn kết nối đa ngành giữa các nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - phát triển - chuyển giao công nghệ; định hướng ứng dụng AI trong tự động hóa, năng lượng xanh, tối ưu hóa sản xuất, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững quốc gia; khẳng định vị thế học thuật và năng lực nghiên cứu của Đại học Huế, đặc biệt là HUET trong các lĩnh vực AI, công nghệ xanh và phát triển bền vững; khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua các phiên chuyên đề, trình diễn công nghệ, gian hàng sản phẩm nghiên cứu của giảng viên - sinh viên và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Hướng tới khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững

Ngày 2/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để nghe báo cáo về một số đề xuất đầu tư dự án trên địa bàn thành phố.

Hướng tới khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững
Tăng thu ngân sách bền vững

Còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2025. Để đạt mục tiêu thu ngân sách năm nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp.

Tăng thu ngân sách bền vững
Giải pháp giảm mặt trái khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

Trong vòng một năm qua, số lượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng hơn 400%. Ứng dụng AI bùng nổ và lệ thuộc, dẫn đến hiện tượng các chuyên gia công nghệ nhận định là nguy cơ 'rỗng não' hiện hữu.

Giải pháp giảm mặt trái khi sử dụng trí tuệ nhân tạo
Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Ngày 15/10, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế. Trong thời điểm toàn Đảng bộ đang bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, hướng đến giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thực hiện cuộc phỏng vấn với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý, dạy học

Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu Bộ tài liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ quản lý, dạy học.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý, dạy học

