Hội thảo nghe các báo cáo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững

Hội thảo có sự tham dự của gần 500 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, sinh viên, học viên với 4 báo cáo tổng quan về các nghiên cứu nổi bật về trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, công nghệ vật liệu và phát triển bền vững; cùng với 3 tiểu ban chuyên môn nghiên cứu trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, công nghệ xanh; công nghệ vật liệu và phát triển bền vững.

Kỷ yếu toàn văn hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 2025 - AIGTSD2025” là kết quả được biên tập công phu từ 44 công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học tiêu biểu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các ban chuyên môn của hội thảo. Đây là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo cho nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, sinh viên và các cơ quan hoạch định chính sách trong việc định hướng phát triển công nghệ gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Hội thảo diễn ra với các mục tiêu: Cập nhật và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh và các giải pháp phát triển bền vững, đồng thời thảo luận các xu hướng công nghệ trong và ngoài nước; tạo diễn đàn kết nối đa ngành giữa các nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - phát triển - chuyển giao công nghệ; định hướng ứng dụng AI trong tự động hóa, năng lượng xanh, tối ưu hóa sản xuất, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững quốc gia; khẳng định vị thế học thuật và năng lực nghiên cứu của Đại học Huế, đặc biệt là HUET trong các lĩnh vực AI, công nghệ xanh và phát triển bền vững; khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua các phiên chuyên đề, trình diễn công nghệ, gian hàng sản phẩm nghiên cứu của giảng viên - sinh viên và doanh nghiệp.