Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (thứ 2 từ phải sang) và Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tuấn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng hội thi

Trước đó, hội thi được tổ chức tại 5 cụm với sự tham gia của 40 đội thi đại diện cho 40 xã, phường; 10 đội đạt giải Nhất và Nhì được lựa chọn tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các đội thi trải qua ba phần thi gồm: Tài năng (màn chào hỏi), Kiến thức và Xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.

Thông qua các phần thi, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, hội thi không chỉ là dịp để các đội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp luật sâu rộng. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong nắm bắt tình hình, hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Kết quả hội thi sẽ là cơ sở để lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất thành lập đội tuyển đại diện thành phố tham dự Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hội thi do phóng viên Huế ngày nay Online ghi lại:

Tiết mục “Kim Long bình yên vì Nhân dân phục vụ” mở màn phần thi Tài năng

Đội thi phường Kim Trà mang đến làn điệu hò Huế lồng ghép giới thiệu đặc sản địa phương

Phần thi mang bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số do đội thi xã A Lưới 1 trình diễn

Đội thi xã Vinh Lộc gây ấn tượng với màn giới thiệu sáng tạo, lồng ghép sinh động các nhiệm vụ thường nhật của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Các đội tranh tài sôi nổi tại phần thi Kiến thức, thể hiện hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ và công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở

Không khí tranh tài sôi nổi tại phần thi Kiến thức với những câu hỏi gắn liền thực tiễn công tác của lực lượng

Bên dưới sân khấu, các cổ động viên cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các đội hoàn thành tốt phần thi