Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam

HNN.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 967/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban. Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Thường trực. Các Ủy viên gồm: Ông Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt theo Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược 1165) và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 376).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm triển khai đạt các mục tiêu tại Chiến lược 1165 và tại Chương trình 376.

Giúp Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo, điều phối các hoạt động, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Đôn đốc các bộ, ngành và các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ tại Chiến lược 1165 và Chương trình 376; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về phát triển ngành dược.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tổ chức các đoàn làm việc để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao...

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

VPCP
