Khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 21. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Huế có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; cùng các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

Từ đổi mới quản trị đến tăng trưởng tích cực

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Bộ máy mới cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; việc sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần tinh gọn đầu mối, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao tính chủ động của cơ sở.

Đáng chú ý, quá trình đổi mới phương thức quản trị đã tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương bằng các chương trình hành động và kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ các động lực đóng góp vào GRDP và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quý I/2026, GRDP tăng 9,01%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với doanh thu gần 4.479 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 421 triệu USD, tăng 28%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đoàn Kiểm tra số 21 đánh giá cao việc tăng trưởng du lịch ấn tượng của TP. Huế thời gian qua

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Huế tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; nền tảng Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản, tỷ lệ xử lý phản ánh hiện trường đạt khoảng 94%, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được thực hiện nền nếp, từng bước gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực chưa đồng đều; hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung còn bất cập; việc khai thác các tiềm năng tăng trưởng mới chưa thật sự tương xứng với lợi thế của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra, đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; có cơ chế bố trí biên chế phù hợp với khối lượng công việc ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh xây dựng các nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước tăng khoảng 9,62%, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Khơi thông mọi nguồn lực để tạo đột phá

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị của địa phương trong việc rà soát, khắc phục các tồn tại được chỉ ra qua các đợt giám sát trước. Kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Không chỉ bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, Huế còn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hình thành các động lực phát triển mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị trực tuyến sáng 4/6

Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, GRDP quý I đạt trên 9%, du lịch phục hồi mạnh mẽ, giải ngân đầu tư công nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước là những kết quả rất đáng trân trọng. Theo Bộ trưởng, đây là cơ sở quan trọng để Huế tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị thành phố tiếp tục chủ động xây dựng các kịch bản phát triển phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông các nguồn lực đầu tư và tận dụng tối đa những cơ chế, chính sách mới đã được Trung ương ban hành.

Cùng với đó, Huế cần tranh thủ mạnh mẽ hơn các nguồn lực từ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân và liên kết vùng; xem đây là những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Bộ trưởng cũng gợi mở việc tận dụng lợi thế về giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch để hình thành các mô hình tăng trưởng mới gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý và chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra. Đồng chí cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, rà soát, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương mới của Trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường nguồn lực cho cơ sở, phát huy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.