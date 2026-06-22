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ClockThứ Năm, 25/06/2026 16:03

Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ cơ quan Thành ủy

HNN.VN - Ngày 25/6, Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho cán bộ, công chức cơ quan.

Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Thành phố Huế mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn từ Trung QuốcGRDP ước tăng 9 - 9,5%, nền tảng để Huế tăng trưởng hai con sốLắng nghe, chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dânTập trung nguồn lực đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Thực hành các biện pháp sơ cứu và di chuyển người bị nạn khỏi đám cháy đến vị trí an toàn 

Báo cáo viên của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Huế đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn an toàn, sử dụng bình chữa cháy xách tay và cứu người bị nạn. Các học viên đồng thời tham gia thực hành xử lý một số tình huống giả định, qua đó củng cố kiến thức và kỹ năng ứng phó sự cố trong thực tế.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong bối cảnh tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mỗi cán bộ, công chức cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC và chủ động trang bị kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, đề nghị lực lượng PCCC cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở; thường xuyên rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ quan, đơn vị, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thực hiện hiệu quả phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Nâng caokỹ năngphòng cháychữa cháycán bộcơ quanThành ủy
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