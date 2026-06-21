Từng bước kiện toàn mô hình quản trị tư pháp mới

Ký kết quy chế phối hợp giải quyết các vụ án giữa Tòa án nhân dân khu vực 2 với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp

Từ phương châm “6 rõ”

Từ ngày 1/7/2025, TAND 2 cấp thành phố Huế chính thức vận hành theo mô hình mới, gồm TAND thành phố và 4 TAND khu vực, quản lý tư pháp trên địa bàn 40 xã, phường. Đây là bước đổi mới căn bản về phương thức quản trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp ngay từ cơ sở.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ then chốt khi tổ chức bộ máy có sự thay đổi lớn, Đảng ủy TAND thành phố đã kịp thời quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về tinh gọn bộ máy; tổ chức cho 100% đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Việc kiện toàn nhanh chóng 9 chi bộ trực thuộc với 129 đảng viên đã giúp các đơn vị sớm bắt nhịp công việc, không để xảy ra trì trệ sau sáp nhập.

Đồng chí Trương Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy TAND thành phố Huế cho biết: “Thời điểm đầu triển khai mô hình mới, áp lực tâm lý đối với cán bộ, công chức không hề nhỏ. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, Đảng ủy đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Việc áp dụng nghiêm túc phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền) là giải pháp cốt lõi để tối ưu hóa nguồn nhân lực trong điều kiện thiếu hụt biên chế, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt”.

Dù biên chế hiện có mới đạt 148/161 vị trí, song năng lực của đội ngũ thẩm phán gánh vác các thẩm quyền mới đã được nâng lên rõ rệt. Những vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài hoặc án hình sự có khung hình phạt cao (trước đây thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) nay đều được xử lý chặt chẽ, đúng luật, khẳng định năng lực thực tế của mô hình tòa án khu vực.

Hiệu quả chuyên môn thể hiện rõ qua các số liệu. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/5/2026, TAND 2 cấp thành phố đã thụ lý, giải quyết 4.215/6.027 vụ việc, đạt tỷ lệ 69,9%. Số lượng án quá hạn, án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm mạnh. Nguyên tắc độc lập xét xử được bảo đảm, giúp hội đồng xét xử ra phán quyết khách quan, thượng tôn pháp luật.

Trong công tác hành chính tư pháp, TAND 2 cấp thành phố đã tiếp 5.636 lượt công dân, giải quyết dứt điểm 87 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, TAND thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ đợt cao điểm “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân”. Việc ứng dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và các phần mềm quản lý án... đã từng bước hiện đại hóa hoạt động tòa án, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Hóa giải áp lực hạ tầng và bài toán số hóa

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế vận hành cũng bộc lộ không ít áp lực. Khối lượng công việc tăng mạnh đi liền chỉ tiêu chuyên môn cao, trong khi biên chế chưa được bổ sung đủ. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của phần lớn các tòa án khu vực đã xuống cấp hoặc phải mượn tạm; diện tích phòng làm việc, phòng tiếp dân và kho lưu trữ chưa đạt chuẩn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đồng bộ.

Để tối ưu hóa mô hình mới, đồng chí Phan Sang, Chánh án TAND khu vực 3 cho biết: Đơn vị đang tập trung tinh gọn bộ máy văn phòng nhằm tăng dần biên chế cho chuyên môn; tăng cường sinh hoạt nghiệp vụ để thống nhất áp dụng pháp luật trong công tác xét xử. Đồng thời, kiến nghị đầu tư hạ tầng số, thiết bị xét xử trực tuyến kết hợp tuyên truyền người dân ứng dụng công nghệ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tòa án điện tử.

Đồng chí Đặng Quốc Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND thành phố nhấn mạnh, các đơn vị phải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu; chủ động nhận diện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Toàn ngành sẽ siết chặt kỷ cương theo phương châm “6 rõ”; tập trung rà soát quy chế công tác, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa tòa án với các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương. Xác định công nghệ là đòn bẩy quyết định, Chánh án TAND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, trọng tâm là nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Các quy trình nghiệp vụ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử, số hóa hồ sơ vụ án và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TAND thành phố sẽ chú trọng bồi dưỡng đội ngũ; rà soát nâng cấp cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và đặc biệt chăm lo điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống cho người lao động. Từ nền tảng đó, TAND thành phố quyết tâm hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp thực tiễn, đưa TAND 2 cấp thành phố Huế trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua cải cách tư pháp.