Các mốc thời gian sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527 (đạt tỉ lệ 99,38%). Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất vào lúc 17h45' và cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra chiều 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần tích cực, khẩn trương chỉ đạo công tác bầu cử. Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong cả nước đã thực hiện nghiêm quy định của Trung ương.

Sau ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục triển khai các công việc theo quy định nhằm hoàn tất quy trình bầu cử.



Huế ngày nay Online xin giới thiệu một số mốc thời gian quan trọng sau khi diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.