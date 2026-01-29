Xã Vinh Lộc ra quân chiến dịch “Thứ Bảy hành chính thân thiện”

Tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: UBND xã Vinh Lộc)

Hoạt động nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai.

Ngay trong ngày đầu ra quân, UBND xã đã thành lập 2 tổ tư vấn trực tiếp làm việc tại thôn Diêm Trường 1 và thôn Diêm Trường 2. Tại đây, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực có liên quan đã trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình đăng ký đất đai, các loại giấy tờ cần thiết cũng như những quy định pháp luật hiện hành. Trong buổi sáng đầu tiên triển khai chiến dịch, hai tổ tư vấn đã tiếp nhận 72 lượt người dân đăng ký tư vấn và tất cả các trường hợp đều được cán bộ chuyên môn và lãnh đạo xã giải đáp, hướng dẫn đầy đủ.

Theo lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc, chiến dịch “Thứ Bảy hành chính thân thiện” được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, vào các ngày thứ Bảy hằng tuần, tổ công tác sẽ trực tiếp đến các nhà văn hóa thôn để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho những trường hợp bận rộn trong tuần, góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm phiền hà cho người dân.