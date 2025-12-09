  • Huế ngày nay Online
Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội giảm

Sáng 9/12, báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết: Trong năm 2025, tình hình công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có chiều hướng giảm nhẹ so với năm 2024.

Tuy nhiên số đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các Đoàn ĐBQH tăng 62 lượt đoàn so với năm 2024, cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có nhiều dự án thu hồi đất để phát triển vì mục đích kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp 4.992 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 4.473 vụ việc và có 293 lượt đoàn đông người, giảm 135 vụ việc nhưng tăng 59 đoàn đông người so với năm 2024. Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 634 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 244 đơn; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 3.244 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các cơ nhận được tổng số 30.305 đơn thư của công dân gửi đến, giảm 1.907 đơn so với năm 2024. Qua nghiên cứu 6.256 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 3.369 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 1.450 đơn; tiếp tục nghiên cứu 1.010 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 260 vụ việc.

Cũng theo đồng chí Dương Thanh Bình, theo các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan đã nhận được 595 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH chuyển đến. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 343 vụ việc, đang tiếp tục giải quyết đối với 252 vụ việc.

Kết quả thực hiện kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Tường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cao; đồng chí Dương Thanh Bình cho biết: Về việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức, thực hiện và đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý nhà nước; Xây dựng các Đề án trình cấp có thẩm quyền về sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ban hành Kế hoạch chuyển đổi số để nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Về việc rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhất là việc tổ chức, thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư về giải quyết dứt điểm 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến nay, sau 90 ngày tập trung nguồn lực để rà soát, các cơ quan đã kiểm tra, rà soát xong 203 vụ việc, có 7 vụ việc công dân đã, đang khởi kiện ra toà án và hiện chỉ còn 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật cần được các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Cũng theo đồng chí Dương Thanh Bình, về việc giải quyết đối với 210 vụ việc cụ thể chưa được giải quyết, trả lời tại các Báo cáo kỳ trước. Đến nay, qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền, trong số 210 vụ việc, các cơ quan đã giải quyết, trả lời được 82 vụ việc, 50 vụ việc đang được giải quyết; 78 vụ việc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chưa nhận được thông tin kết quả giải quyết. Về giải quyết đối với 124 vụ việc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị tại các Báo cáo dân nguyện hằng tháng năm 2025, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 75 vụ việc; đang giải quyết 19 vụ việc; còn 30 vụ việc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chưa nhận được thông tin tiến độ, kết quả giải quyết.

