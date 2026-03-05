Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân tại xã Khe Tre

Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Tham dự buổi tiếp dân có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố; lãnh đạo xã Khe Tre cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi tiếp, người dân đã phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực y tế, phát triển sản xuất, giao thông, phòng chống sạt lở và quản lý đất đai.

Theo phản ánh của người dân, sau khi sáp nhập huyện Nam Đông (cũ) và Phú Lộc (cũ) từ ngày 1/1/2025 và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Trung tâm Y tế huyện Nam Đông được chuyển sang trực thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua, chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế đặt tại xã Khe Tre chưa đáp ứng nhu cầu, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu, xác định cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có các chương trình, dự án hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn vốn, cũng như kết nối đầu vào - đầu ra cho sản phẩm...

Người dân phản ánh về lĩnh vực đất đai

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp vừa qua, nhiều khu vực ven sông, suối trên địa bàn xảy ra sạt lở với tổng chiều dài hơn 10km, gây ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của cụm dân cư sinh sống ven khe suối, chân đồi. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, quy hoạch khu tái định cư để di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao; xem xét tạo điều kiện để người dân chủ động tận dụng nguồn vật liệu và kinh phí nhằm khắc phục một số điểm sạt lở nhỏ.

Một số ý kiến cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Tỉnh lộ 14B đoạn từ Hương Phú đến đường vào Thác Mơ, do dự án đã triển khai hơn hai năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, còn có các ý kiến về tình trạng một số diện tích đất khai hoang, sử dụng ổn định lâu năm, không có tranh chấp nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin và báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu phương án giải quyết theo quy định.

Kết luận buổi tiếp dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị của người dân. Đối với vấn đề phát triển sản xuất, Bí thư Thành ủy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với địa phương rà soát điều kiện tự nhiên, xác định cây trồng, vật nuôi phù hợp; đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ người dân tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đảm bảo ổn định cung - cầu.

Đối với các nội dung liên quan đến đất đai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu các quy định, tham mưu chủ trương xử lý đối với các điểm sạt lở và nhu cầu tái định cư trên địa bàn.